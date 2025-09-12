Daugiau apie FDREAM

FDREAM (FDREAM) kainos grafikas realiu laiku
FDREAM (FDREAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02537536
$ 0.02537536$ 0.02537536

$ 0
$ 0$ 0

+3.47%

+18.55%

+26.38%

+26.38%

FDREAM (FDREAM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FDREAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FDREAM kaina yra $ 0.02537536, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FDREAM per pastarąją valandą pasikeitė +3.47%, per 24 valandas – +18.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FDREAM (FDREAM) rinkos informacija

$ 19.90K
$ 19.90K$ 19.90K

--
----

$ 19.90K
$ 19.90K$ 19.90K

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Dabartinė FDREAM rinkos kapitalizacija yra $ 19.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FDREAM apyvartoje yra 1.10B vienetų, o bendras kiekis siekia 1100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.90K

FDREAM (FDREAM) kainos istorija USD

Šiandienos FDREAM kainos pokytis į USD: $ 0.
FDREAM 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FDREAM 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FDREAM 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+18.55%
30 dienų$ 0-46.13%
60 dienų$ 0-55.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra FDREAM (FDREAM)

DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FDREAM (FDREAM) išteklius

Oficiali svetainė

FDREAM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FDREAM (FDREAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FDREAM (FDREAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FDREAM prognozes.

Peržiūrėkite FDREAM kainos prognozę dabar!

FDREAM į vietos valiutas

FDREAM (FDREAM) Tokenomika

Supratimas apie FDREAM (FDREAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FDREAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FDREAM (FDREAM)

Kiek FDREAM(FDREAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FDREAM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FDREAM į USD kaina?
Dabartinė FDREAM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FDREAM rinkos kapitalizacija?
FDREAM rinkos kapitalizacija yra $ 19.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FDREAM apyvartoje?
FDREAM apyvartoje yra 1.10BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FDREAM kaina?
FDREAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02537536USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FDREAM kaina?
FDREAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FDREAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FDREAM yra --USD.
Ar FDREAM kaina šiais metais kils?
FDREAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FDREAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.