Fartboy logotipas

Fartboy kaina ($FARTBOY)

Neįtraukta į sąrašą

1 $FARTBOY į USD – tiesioginė kaina:

$0.03181786
-6.50%1D
mexc
USD
Fartboy ($FARTBOY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:01:19(UTC+8)

Fartboy ($FARTBOY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03060138
24 val. žemiausia
$ 0.0340555
24 val. aukščiausia

$ 0.03060138
$ 0.0340555
$ 0.194444
$ 0.01095768
-2.04%

-5.93%

+20.52%

+20.52%

Fartboy ($FARTBOY) realiojo laiko kaina yra $0.03203425. Per pastarąsias 24 valandas $FARTBOY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03060138 iki aukščiausios $ 0.0340555 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $FARTBOY kaina yra $ 0.194444, o žemiausia – $ 0.01095768.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $FARTBOY per pastarąją valandą pasikeitė -2.04%, per 24 valandas – -5.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fartboy ($FARTBOY) rinkos informacija

$ 31.80M
--
$ 31.80M
999.39M
999,387,940.2611854
Dabartinė Fartboy rinkos kapitalizacija yra $ 31.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $FARTBOY apyvartoje yra 999.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 999387940.2611854. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.80M

Fartboy ($FARTBOY) kainos istorija USD

Šiandienos Fartboy kainos pokytis į USD: $ -0.00202124916958287.
Fartboy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0191964089.
Fartboy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017994599.
Fartboy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.002525444606730914.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00202124916958287-5.93%
30 dienų$ +0.0191964089+59.92%
60 dienų$ +0.0017994599+5.62%
90 dienų$ +0.002525444606730914+8.56%

Kas yra Fartboy ($FARTBOY)

Fartboy is a playful and community-focused cryptocurrency inspired by the comic book character. It is a token on the Solana network.

Fartboy ($FARTBOY) išteklius

Oficiali svetainė

Fartboy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fartboy ($FARTBOY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fartboy ($FARTBOY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fartboy prognozes.

Peržiūrėkite Fartboy kainos prognozę dabar!

$FARTBOY į vietos valiutas

Fartboy ($FARTBOY) Tokenomika

Supratimas apie Fartboy ($FARTBOY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $FARTBOYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fartboy ($FARTBOY)

Kiek Fartboy($FARTBOY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $FARTBOY kaina USD valiuta yra 0.03203425USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $FARTBOY į USD kaina?
Dabartinė $FARTBOY kaina USD valiuta yra $ 0.03203425. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fartboy rinkos kapitalizacija?
$FARTBOY rinkos kapitalizacija yra $ 31.80MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $FARTBOY apyvartoje?
$FARTBOY apyvartoje yra 999.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $FARTBOY kaina?
$FARTBOY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.194444USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $FARTBOY kaina?
$FARTBOY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01095768USD.
Kokia yra $FARTBOY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $FARTBOY yra --USD.
Ar $FARTBOY kaina šiais metais kils?
$FARTBOY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $FARTBOY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

