Daugiau apie EZ

EZ Kainos informacija

EZ Baltoji knyga

EZ Oficiali svetainė

EZ Tokenomika

EZ Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

EZ1 TOKEN logotipas

EZ1 TOKEN kaina (EZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 EZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.00077127
$0.00077127$0.00077127
+1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
EZ1 TOKEN (EZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:30:29(UTC+8)

EZ1 TOKEN (EZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00531486
$ 0.00531486$ 0.00531486

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

+1.73%

-2.86%

-2.86%

EZ1 TOKEN (EZ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EZ kaina yra $ 0.00531486, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +1.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EZ1 TOKEN (EZ) rinkos informacija

$ 771.12K
$ 771.12K$ 771.12K

--
----

$ 771.12K
$ 771.12K$ 771.12K

999.81M
999.81M 999.81M

999,812,568.956731
999,812,568.956731 999,812,568.956731

Dabartinė EZ1 TOKEN rinkos kapitalizacija yra $ 771.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EZ apyvartoje yra 999.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 999812568.956731. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 771.12K

EZ1 TOKEN (EZ) kainos istorija USD

Šiandienos EZ1 TOKEN kainos pokytis į USD: $ 0.
EZ1 TOKEN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
EZ1 TOKEN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
EZ1 TOKEN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.73%
30 dienų$ 0-51.02%
60 dienų$ 0-42.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra EZ1 TOKEN (EZ)

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

EZ1 TOKEN (EZ) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

EZ1 TOKEN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EZ1 TOKEN (EZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EZ1 TOKEN (EZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EZ1 TOKEN prognozes.

Peržiūrėkite EZ1 TOKEN kainos prognozę dabar!

EZ į vietos valiutas

EZ1 TOKEN (EZ) Tokenomika

Supratimas apie EZ1 TOKEN (EZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EZ1 TOKEN (EZ)

Kiek EZ1 TOKEN(EZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EZ kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EZ į USD kaina?
Dabartinė EZ kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EZ1 TOKEN rinkos kapitalizacija?
EZ rinkos kapitalizacija yra $ 771.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EZ apyvartoje?
EZ apyvartoje yra 999.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EZ kaina?
EZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00531486USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EZ kaina?
EZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra EZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EZ yra --USD.
Ar EZ kaina šiais metais kils?
EZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:30:29(UTC+8)

EZ1 TOKEN (EZ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.