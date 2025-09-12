Daugiau apie ERN

Ethos Reserve Note logotipas

Ethos Reserve Note kaina (ERN)

Neįtraukta į sąrašą

1 ERN į USD – tiesioginė kaina:

$0.95389
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ethos Reserve Note (ERN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:18:04(UTC+8)

Ethos Reserve Note (ERN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.944473
24 val. žemiausia
$ 0.956333
24 val. aukščiausia

$ 0.944473
$ 0.956333
$ 1.12
$ 0.901836
+0.17%

+0.80%

+2.28%

+2.28%

Ethos Reserve Note (ERN) realiojo laiko kaina yra $0.95389. Per pastarąsias 24 valandas ERN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.944473 iki aukščiausios $ 0.956333 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ERN kaina yra $ 1.12, o žemiausia – $ 0.901836.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ERN per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ethos Reserve Note (ERN) rinkos informacija

$ 65.63K
--
$ 65.63K
68.81K
68,805.77825445576
Dabartinė Ethos Reserve Note rinkos kapitalizacija yra $ 65.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ERN apyvartoje yra 68.81K vienetų, o bendras kiekis siekia 68805.77825445576. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.63K

Ethos Reserve Note (ERN) kainos istorija USD

Šiandienos Ethos Reserve Note kainos pokytis į USD: $ +0.00758813.
Ethos Reserve Note 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0461560662.
Ethos Reserve Note 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0274201403.
Ethos Reserve Note 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0133411568487885.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00758813+0.80%
30 dienų$ -0.0461560662-4.83%
60 dienų$ -0.0274201403-2.87%
90 dienų$ -0.0133411568487885-1.37%

Kas yra Ethos Reserve Note (ERN)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ethos Reserve Note (ERN) išteklius

Oficiali svetainė

Ethos Reserve Note kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ethos Reserve Note (ERN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethos Reserve Note (ERN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethos Reserve Note prognozes.

Peržiūrėkite Ethos Reserve Note kainos prognozę dabar!

ERN į vietos valiutas

Ethos Reserve Note (ERN) Tokenomika

Supratimas apie Ethos Reserve Note (ERN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ERNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ethos Reserve Note (ERN)

Kiek Ethos Reserve Note(ERN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ERN kaina USD valiuta yra 0.95389USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ERN į USD kaina?
Dabartinė ERN kaina USD valiuta yra $ 0.95389. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ethos Reserve Note rinkos kapitalizacija?
ERN rinkos kapitalizacija yra $ 65.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ERN apyvartoje?
ERN apyvartoje yra 68.81KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ERN kaina?
ERN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.12USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ERN kaina?
ERN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.901836USD.
Kokia yra ERN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ERN yra --USD.
Ar ERN kaina šiais metais kils?
ERN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ERN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.