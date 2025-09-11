Daugiau apie ETHIX

Ethix kaina (ETHIX)

1 ETHIX į USD – tiesioginė kaina:

$0.268617
$0.268617
0.00%1D
Ethix (ETHIX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:00:15(UTC+8)

Ethix (ETHIX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.267769
24 val. žemiausia
$ 0.272003
24 val. aukščiausia

$ 0.267769
$ 0.272003
$ 1.037
$ 0.05623
+0.22%

-0.03%

-1.34%

-1.34%

Ethix (ETHIX) realiojo laiko kaina yra $0.268617. Per pastarąsias 24 valandas ETHIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.267769 iki aukščiausios $ 0.272003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETHIX kaina yra $ 1.037, o žemiausia – $ 0.05623.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETHIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – -0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ethix (ETHIX) rinkos informacija

$ 18.94M
--
$ 26.86M
70.50M
100,000,000.0
Dabartinė Ethix rinkos kapitalizacija yra $ 18.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ETHIX apyvartoje yra 70.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.86M

Ethix (ETHIX) kainos istorija USD

Šiandienos Ethix kainos pokytis į USD: $ 0.
Ethix 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0359848197.
Ethix 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0982425310.
Ethix 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1037875591369734.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.03%
30 dienų$ +0.0359848197+13.40%
60 dienų$ +0.0982425310+36.57%
90 dienų$ +0.1037875591369734+62.97%

Kas yra Ethix (ETHIX)

Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector).

Ethix (ETHIX) išteklius

Ethix kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ethix (ETHIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethix (ETHIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethix prognozes.

Peržiūrėkite Ethix kainos prognozę dabar!

ETHIX į vietos valiutas

Ethix (ETHIX) Tokenomika

Supratimas apie Ethix (ETHIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ethix (ETHIX)

Kiek Ethix(ETHIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETHIX kaina USD valiuta yra 0.268617USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETHIX į USD kaina?
Dabartinė ETHIX kaina USD valiuta yra $ 0.268617. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ethix rinkos kapitalizacija?
ETHIX rinkos kapitalizacija yra $ 18.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETHIX apyvartoje?
ETHIX apyvartoje yra 70.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETHIX kaina?
ETHIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.037USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETHIX kaina?
ETHIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.05623USD.
Kokia yra ETHIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETHIX yra --USD.
Ar ETHIX kaina šiais metais kils?
ETHIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETHIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:00:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.