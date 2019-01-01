Ethix (ETHIX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEthix (ETHIX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Ethix (ETHIX) Informacija

Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector).

https://www.ethichub.com/en
https://docs-ethix.ethichub.com/v/english/

Ethix (ETHIX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ethix (ETHIX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 19.10M
$ 19.10M
$ 19.10M
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 70.50M
$ 70.50M$ 70.50M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 27.09M
$ 27.09M$ 27.09M
Visų laikų rekordas:
$ 1.037
$ 1.037$ 1.037
Visų laikų minimumas:
$ 0.05623
$ 0.05623$ 0.05623
Dabartinė kaina:
$ 0.270694
$ 0.270694$ 0.270694

Ethix (ETHIX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ethix (ETHIX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ETHIX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ETHIX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ETHIX tokenomiką, galite peržiūrėti ETHIX tokeno kainą realiuoju laiku!

ETHIX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ETHIX? Mūsų ETHIX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.