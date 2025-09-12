Daugiau apie ESPORT

Esportplayer kaina (ESPORT)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Esportplayer (ESPORT) kainos informacija (USD)

Esportplayer (ESPORT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ESPORT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0. Visų laikų aukščiausia ESPORT kaina yra $ 0.00165262, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ESPORT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -7.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Esportplayer (ESPORT) rinkos informacija

Dabartinė Esportplayer rinkos kapitalizacija yra $ 55.19K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ESPORT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.19K

Esportplayer (ESPORT) kainos istorija USD

Kas yra Esportplayer (ESPORT)

Esportplayer is an esport crypto platform where users can watch esport, see tournament information, read news and watch highlights. At the core of the platform is the ESPORT token, and the ESPORT token can be earned through different activities: watch-to-earn, daily quests, reaching milestones or participating in live challenges. We are building the next generation esport crypto platform, as the way we watch esport hasn't changed much the last decade.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Esportplayer (ESPORT) išteklius

Esportplayer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Esportplayer (ESPORT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Esportplayer (ESPORT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Esportplayer prognozes.

Peržiūrėkite Esportplayer kainos prognozę dabar!

Esportplayer (ESPORT) Tokenomika

Supratimas apie Esportplayer (ESPORT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ESPORTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Esportplayer (ESPORT)

Kiek Esportplayer(ESPORT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ESPORT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ESPORT į USD kaina?
Dabartinė ESPORT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Esportplayer rinkos kapitalizacija?
ESPORT rinkos kapitalizacija yra $ 55.19KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ESPORT apyvartoje?
ESPORT apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ESPORT kaina?
ESPORT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00165262USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ESPORT kaina?
ESPORT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ESPORT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ESPORT yra --USD.
Ar ESPORT kaina šiais metais kils?
ESPORT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ESPORT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Esportplayer (ESPORT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

