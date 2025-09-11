Union (U) realiojo laiko kaina yra $ 0.00983. Per pastarąsias 24 valandas U svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00894 iki aukščiausios $ 0.00996 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia U kaina yra $ 0.01703780502177674, o žemiausia – $ 0.008225799921473535.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, U per pastarąją valandą pasikeitė +3.69%, per 24 valandas – +3.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +96.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Union (U) rinkos informacija
No.944
$ 18.86M
$ 18.86M$ 18.86M
$ 240.99K
$ 240.99K$ 240.99K
$ 98.30M
$ 98.30M$ 98.30M
1.92B
1.92B 1.92B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
19.19%
ETH
Dabartinė Union rinkos kapitalizacija yra $ 18.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 240.99K. U apyvartoje yra 1.92B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.30M
Union (U) kainos istorija USD
Stebėkite Union kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003699
+3.91%
30 dienų
$ +0.00483
+96.60%
60 dienų
$ +0.00483
+96.60%
90 dienų
$ +0.00483
+96.60%
Union kainos pokytis šiandien
Šiandien U užfiksuotas $ +0.0003699 (+3.91%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Union 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00483 (+96.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Union 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, U rodiklis pasikeitė $ +0.00483 (+96.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Union 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00483 (+96.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Union (U) pokyčius?
Union is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors.
Union galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Union investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti Ustatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Union mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Union, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Union kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Union (U) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Union (U) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Union prognozes.
Supratimas apie Union (U) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Uišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Union (U)
Ieškote, kaip nusipirkti Union? Viskas paprasta ir patogu! Union lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.