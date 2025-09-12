ErgOne kaina (ERGONE)
ErgOne (ERGONE) realiojo laiko kaina yra $0.050252. Per pastarąsias 24 valandas ERGONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04935351 iki aukščiausios $ 0.050664 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ERGONE kaina yra $ 0.712331, o žemiausia – $ 0.03212579.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ERGONE per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +1.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +54.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ErgOne rinkos kapitalizacija yra $ 45.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ERGONE apyvartoje yra 910.61K vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.25K
Šiandienos ErgOne kainos pokytis į USD: $ +0.00086279.
ErgOne 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0095426336.
ErgOne 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0063758732.
ErgOne 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.011027758897090514.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00086279
|+1.75%
|30 dienų
|$ +0.0095426336
|+18.99%
|60 dienų
|$ +0.0063758732
|+12.69%
|90 dienų
|$ +0.011027758897090514
|+28.11%
ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.