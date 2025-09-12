Daugiau apie EQUAL

EQUAL Kainos informacija

EQUAL Baltoji knyga

EQUAL Oficiali svetainė

EQUAL Tokenomika

EQUAL Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Equalizer on Sonic logotipas

Equalizer on Sonic kaina (EQUAL)

Neįtraukta į sąrašą

1 EQUAL į USD – tiesioginė kaina:

$0.493313
$0.493313$0.493313
-5.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Equalizer on Sonic (EQUAL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:29:02(UTC+8)

Equalizer on Sonic (EQUAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.490378
$ 0.490378$ 0.490378
24 val. žemiausia
$ 0.522948
$ 0.522948$ 0.522948
24 val. aukščiausia

$ 0.490378
$ 0.490378$ 0.490378

$ 0.522948
$ 0.522948$ 0.522948

$ 7.13
$ 7.13$ 7.13

$ 0.468817
$ 0.468817$ 0.468817

-0.25%

-5.50%

-2.58%

-2.58%

Equalizer on Sonic (EQUAL) realiojo laiko kaina yra $0.49335. Per pastarąsias 24 valandas EQUAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.490378 iki aukščiausios $ 0.522948 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EQUAL kaina yra $ 7.13, o žemiausia – $ 0.468817.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EQUAL per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – -5.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Equalizer on Sonic (EQUAL) rinkos informacija

$ 617.77K
$ 617.77K$ 617.77K

--
----

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

1.25M
1.25M 1.25M

5,014,255.739134425
5,014,255.739134425 5,014,255.739134425

Dabartinė Equalizer on Sonic rinkos kapitalizacija yra $ 617.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EQUAL apyvartoje yra 1.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 5014255.739134425. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.47M

Equalizer on Sonic (EQUAL) kainos istorija USD

Šiandienos Equalizer on Sonic kainos pokytis į USD: $ -0.0287342025149964.
Equalizer on Sonic 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2044120735.
Equalizer on Sonic 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3290173844.
Equalizer on Sonic 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3261321737329763.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0287342025149964-5.50%
30 dienų$ -0.2044120735-41.43%
60 dienų$ -0.3290173844-66.69%
90 dienų$ -0.3261321737329763-39.79%

Kas yra Equalizer on Sonic (EQUAL)

Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Equalizer on Sonic (EQUAL) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Equalizer on Sonic kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Equalizer on Sonic (EQUAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Equalizer on Sonic (EQUAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Equalizer on Sonic prognozes.

Peržiūrėkite Equalizer on Sonic kainos prognozę dabar!

EQUAL į vietos valiutas

Equalizer on Sonic (EQUAL) Tokenomika

Supratimas apie Equalizer on Sonic (EQUAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EQUALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Equalizer on Sonic (EQUAL)

Kiek Equalizer on Sonic(EQUAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EQUAL kaina USD valiuta yra 0.49335USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EQUAL į USD kaina?
Dabartinė EQUAL kaina USD valiuta yra $ 0.49335. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Equalizer on Sonic rinkos kapitalizacija?
EQUAL rinkos kapitalizacija yra $ 617.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EQUAL apyvartoje?
EQUAL apyvartoje yra 1.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EQUAL kaina?
EQUAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EQUAL kaina?
EQUAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.468817USD.
Kokia yra EQUAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EQUAL yra --USD.
Ar EQUAL kaina šiais metais kils?
EQUAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EQUAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:29:02(UTC+8)

Equalizer on Sonic (EQUAL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.