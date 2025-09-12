Daugiau apie ENT

ENTROPY kaina (ENT)

1 ENT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.30%1D
ENTROPY (ENT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:42:56(UTC+8)

ENTROPY (ENT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00006317
$ 0.00006317$ 0.00006317
24 val. žemiausia
$ 0.00006513
$ 0.00006513$ 0.00006513
24 val. aukščiausia

$ 0.00006317
$ 0.00006317$ 0.00006317

$ 0.00006513
$ 0.00006513$ 0.00006513

$ 0.00014277
$ 0.00014277$ 0.00014277

$ 0.00004998
$ 0.00004998$ 0.00004998

+0.24%

+1.37%

+4.52%

+4.52%

ENTROPY (ENT) realiojo laiko kaina yra $0.00006457. Per pastarąsias 24 valandas ENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00006317 iki aukščiausios $ 0.00006513 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENT kaina yra $ 0.00014277, o žemiausia – $ 0.00004998.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENT per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +1.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.52%.

ENTROPY (ENT) rinkos informacija

$ 493.61K
$ 493.61K$ 493.61K

--
----

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

7.67B
7.67B 7.67B

46,172,519,392.96184
46,172,519,392.96184 46,172,519,392.96184

Dabartinė ENTROPY rinkos kapitalizacija yra $ 493.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ENT apyvartoje yra 7.67B vienetų, o bendras kiekis siekia 46172519392.96184. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.97M

ENTROPY (ENT) kainos istorija USD

Šiandienos ENTROPY kainos pokytis į USD: $ 0.
ENTROPY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000090865.
ENTROPY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000166019.
ENTROPY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00000188349066839434.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.37%
30 dienų$ -0.0000090865-14.07%
60 dienų$ -0.0000166019-25.71%
90 dienų$ +0.00000188349066839434+3.00%

Kas yra ENTROPY (ENT)

Launched on August 8, 2024, ENTROPY is a mineable memecoin project, where the token is mined in a DePIN-like way. ENTROPY miners mine entropy, which is literally nothing, generating useless randomness for which they are rewarded. With no VCs, no airdrops, and no founder allocation, ENTROPY is all about miners. At ENTROPY, miners eat first. With a goal of never generating network revenue, ENTROPY seeks to be the lower bound of crypto: A token with a lower market must be doing nothing, but with extra steps.

ENTROPY (ENT) išteklius

Oficiali svetainė

ENTROPY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ENTROPY (ENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ENTROPY (ENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ENTROPY prognozes.

Peržiūrėkite ENTROPY kainos prognozę dabar!

ENT į vietos valiutas

ENTROPY (ENT) Tokenomika

Supratimas apie ENTROPY (ENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ENTROPY (ENT)

Kiek ENTROPY(ENT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ENT kaina USD valiuta yra 0.00006457USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ENT į USD kaina?
Dabartinė ENT kaina USD valiuta yra $ 0.00006457. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ENTROPY rinkos kapitalizacija?
ENT rinkos kapitalizacija yra $ 493.61KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ENT apyvartoje?
ENT apyvartoje yra 7.67BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ENT kaina?
ENT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00014277USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ENT kaina?
ENT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00004998USD.
Kokia yra ENT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ENT yra --USD.
Ar ENT kaina šiais metais kils?
ENT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ENT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:42:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

