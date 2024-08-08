ENTROPY (ENT) Tokenomika

ENTROPY (ENT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieENTROPY (ENT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

ENTROPY (ENT) Informacija

Launched on August 8, 2024, ENTROPY is a mineable memecoin project, where the token is mined in a DePIN-like way. ENTROPY miners mine entropy, which is literally nothing, generating useless randomness for which they are rewarded. With no VCs, no airdrops, and no founder allocation, ENTROPY is all about miners. At ENTROPY, miners eat first.

With a goal of never generating network revenue, ENTROPY seeks to be the lower bound of crypto: A token with a lower market must be doing nothing, but with extra steps.

Oficiali svetainė:
https://justentropy.lol

ENTROPY (ENT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius ENTROPY (ENT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 518.02K
$ 518.02K$ 518.02K
Bendra pasiūla:
$ 46.16B
$ 46.16B$ 46.16B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.66B
$ 7.66B$ 7.66B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00014277
$ 0.00014277$ 0.00014277
Visų laikų minimumas:
$ 0.00004998
$ 0.00004998$ 0.00004998
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

ENTROPY (ENT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ENTROPY (ENT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ENT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ENT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ENT tokenomiką, galite peržiūrėti ENT tokeno kainą realiuoju laiku!

ENT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ENT? Mūsų ENT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.