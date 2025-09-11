Daugiau apie EMP

EMP Kainos informacija

EMP Baltoji knyga

EMP Oficiali svetainė

EMP Tokenomika

EMP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Empyreal logotipas

Empyreal kaina (EMP)

Neįtraukta į sąrašą

1 EMP į USD – tiesioginė kaina:

$67.43
$67.43$67.43
+2.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Empyreal (EMP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:59:22(UTC+8)

Empyreal (EMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 60.59
$ 60.59$ 60.59
24 val. žemiausia
$ 68.5
$ 68.5$ 68.5
24 val. aukščiausia

$ 60.59
$ 60.59$ 60.59

$ 68.5
$ 68.5$ 68.5

$ 495.39
$ 495.39$ 495.39

$ 12.26
$ 12.26$ 12.26

+1.15%

+2.86%

-14.09%

-14.09%

Empyreal (EMP) realiojo laiko kaina yra $67.45. Per pastarąsias 24 valandas EMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 60.59 iki aukščiausios $ 68.5 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EMP kaina yra $ 495.39, o žemiausia – $ 12.26.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EMP per pastarąją valandą pasikeitė +1.15%, per 24 valandas – +2.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Empyreal (EMP) rinkos informacija

$ 20.18M
$ 20.18M$ 20.18M

--
----

$ 20.18M
$ 20.18M$ 20.18M

300.00K
300.00K 300.00K

300,000.0
300,000.0 300,000.0

Dabartinė Empyreal rinkos kapitalizacija yra $ 20.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EMP apyvartoje yra 300.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 300000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.18M

Empyreal (EMP) kainos istorija USD

Šiandienos Empyreal kainos pokytis į USD: $ +1.87.
Empyreal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -32.5220764650.
Empyreal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.8848232200.
Empyreal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -6.2619113201295.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1.87+2.86%
30 dienų$ -32.5220764650-48.21%
60 dienų$ -3.8848232200-5.75%
90 dienų$ -6.2619113201295-8.49%

Kas yra Empyreal (EMP)

Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Empyreal (EMP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Empyreal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Empyreal (EMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Empyreal (EMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Empyreal prognozes.

Peržiūrėkite Empyreal kainos prognozę dabar!

EMP į vietos valiutas

Empyreal (EMP) Tokenomika

Supratimas apie Empyreal (EMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Empyreal (EMP)

Kiek Empyreal(EMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EMP kaina USD valiuta yra 67.45USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EMP į USD kaina?
Dabartinė EMP kaina USD valiuta yra $ 67.45. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Empyreal rinkos kapitalizacija?
EMP rinkos kapitalizacija yra $ 20.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EMP apyvartoje?
EMP apyvartoje yra 300.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EMP kaina?
EMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 495.39USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EMP kaina?
EMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 12.26USD.
Kokia yra EMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EMP yra --USD.
Ar EMP kaina šiais metais kils?
EMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:59:22(UTC+8)

Empyreal (EMP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.