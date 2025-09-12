Daugiau apie ELXAI

ELIXIR AI logotipas

ELIXIR AI kaina (ELXAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 ELXAI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
ELIXIR AI (ELXAI) kainos grafikas realiu laiku
ELIXIR AI (ELXAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.71%

-1.62%

+0.59%

+0.59%

ELIXIR AI (ELXAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ELXAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELXAI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELXAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – -1.62%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ELIXIR AI (ELXAI) rinkos informacija

$ 27.68K
$ 27.68K$ 27.68K

--
----

$ 27.68K
$ 27.68K$ 27.68K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,964.0
999,999,964.0 999,999,964.0

Dabartinė ELIXIR AI rinkos kapitalizacija yra $ 27.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ELXAI apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999964.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.68K

ELIXIR AI (ELXAI) kainos istorija USD

Šiandienos ELIXIR AI kainos pokytis į USD: $ 0.
ELIXIR AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ELIXIR AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ELIXIR AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.62%
30 dienų$ 0+99.96%
60 dienų$ 0+81.82%
90 dienų$ 0--

Kas yra ELIXIR AI (ELXAI)

Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ELIXIR AI (ELXAI) išteklius

Oficiali svetainė

ELIXIR AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ELIXIR AI (ELXAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ELIXIR AI (ELXAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ELIXIR AI prognozes.

Peržiūrėkite ELIXIR AI kainos prognozę dabar!

ELXAI į vietos valiutas

ELIXIR AI (ELXAI) Tokenomika

Supratimas apie ELIXIR AI (ELXAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELXAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ELIXIR AI (ELXAI)

Kiek ELIXIR AI(ELXAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELXAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELXAI į USD kaina?
Dabartinė ELXAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ELIXIR AI rinkos kapitalizacija?
ELXAI rinkos kapitalizacija yra $ 27.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELXAI apyvartoje?
ELXAI apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELXAI kaina?
ELXAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELXAI kaina?
ELXAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ELXAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELXAI yra --USD.
Ar ELXAI kaina šiais metais kils?
ELXAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELXAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.