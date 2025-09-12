Daugiau apie DND

DND logotipas

DND kaina (DND)

Neįtraukta į sąrašą

1 DND į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-27.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DND (DND) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:56:14(UTC+8)

DND (DND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-6.28%

-27.32%

-24.94%

-24.94%

DND (DND) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DND kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DND per pastarąją valandą pasikeitė -6.28%, per 24 valandas – -27.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DND (DND) rinkos informacija

$ 98.95K
$ 98.95K$ 98.95K

--
----

$ 98.95K
$ 98.95K$ 98.95K

999.35M
999.35M 999.35M

999,348,017.204889
999,348,017.204889 999,348,017.204889

Dabartinė DND rinkos kapitalizacija yra $ 98.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DND apyvartoje yra 999.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 999348017.204889. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.95K

DND (DND) kainos istorija USD

Šiandienos DND kainos pokytis į USD: $ 0.
DND 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DND 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DND 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-27.32%
30 dienų$ 0+0.38%
60 dienų$ 0-32.16%
90 dienų$ 0--

Kas yra DND (DND)

The agent coordination system, a decentralized Model Context Protocol (MCP) built on blockchain technology, creates a transparent, trustless marketplace where users can effortlessly access the services of AI agents without the complexities of traditional platforms. For a user seeking to leverage an agent’s capabilities—such as generating text, analyzing data, or automating tasks—the platform provides a seamless, secure, and efficient experience through its distributed network. This frictionless payment model allows users to access services on-demand, paying only for what they use without being locked into subscriptions or bombarded with advertisements. Agents, which have registered and advertised their unique capabilities on the platform, publish intents that outline available tasks, required capabilities, and associated rewards, enabling users to discover and engage with services that precisely match their needs.

DND (DND) išteklius

Oficiali svetainė

DND kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DND (DND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DND (DND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DND prognozes.

Peržiūrėkite DND kainos prognozę dabar!

DND į vietos valiutas

DND (DND) Tokenomika

Supratimas apie DND (DND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DND (DND)

Kiek DND(DND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DND kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DND į USD kaina?
Dabartinė DND kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DND rinkos kapitalizacija?
DND rinkos kapitalizacija yra $ 98.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DND apyvartoje?
DND apyvartoje yra 999.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DND kaina?
DND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DND kaina?
DND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DND yra --USD.
Ar DND kaina šiais metais kils?
DND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
