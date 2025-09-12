Daugiau apie DXGM

DexGame kaina (DXGM)

DexGame (DXGM) kainos grafikas realiu laiku
DexGame (DXGM) kainos informacija (USD)

DexGame (DXGM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DXGM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DXGM kaina yra $ 0.04727275, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DXGM per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DexGame (DXGM) rinkos informacija

Dabartinė DexGame rinkos kapitalizacija yra $ 71.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DXGM apyvartoje yra 959.44M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 74.23K

DexGame (DXGM) kainos istorija USD

Šiandienos DexGame kainos pokytis į USD: $ 0.
DexGame 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DexGame 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DexGame 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.03%
30 dienų$ 0-5.58%
60 dienų$ 0-23.74%
90 dienų$ 0--

Kas yra DexGame (DXGM)

The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

DexGame (DXGM) išteklius

Oficiali svetainė

DexGame kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DexGame (DXGM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DexGame (DXGM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DexGame prognozes.

Peržiūrėkite DexGame kainos prognozę dabar!

DXGM į vietos valiutas

DexGame (DXGM) Tokenomika

Supratimas apie DexGame (DXGM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DXGMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DexGame (DXGM)

Kiek DexGame(DXGM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DXGM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DXGM į USD kaina?
Dabartinė DXGM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DexGame rinkos kapitalizacija?
DXGM rinkos kapitalizacija yra $ 71.22KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DXGM apyvartoje?
DXGM apyvartoje yra 959.44MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DXGM kaina?
DXGM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04727275USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DXGM kaina?
DXGM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DXGM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DXGM yra --USD.
Ar DXGM kaina šiais metais kils?
DXGM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DXGM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.