DePINs logotipas

DePINs kaina (DEPINS)

Neįtraukta į sąrašą

1 DEPINS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.20%1D
USD
DePINs (DEPINS) kainos grafikas realiu laiku
DePINs (DEPINS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.20%

-1.42%

-1.42%

DePINs (DEPINS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DEPINS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEPINS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEPINS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DePINs (DEPINS) rinkos informacija

$ 64.11K
$ 64.11K$ 64.11K

--
----

$ 64.11K
$ 64.11K$ 64.11K

15.57B
15.57B 15.57B

15,574,503,569.0
15,574,503,569.0 15,574,503,569.0

Dabartinė DePINs rinkos kapitalizacija yra $ 64.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEPINS apyvartoje yra 15.57B vienetų, o bendras kiekis siekia 15574503569.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 64.11K

DePINs (DEPINS) kainos istorija USD

Šiandienos DePINs kainos pokytis į USD: $ 0.
DePINs 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DePINs 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DePINs 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.20%
30 dienų$ 0-20.61%
60 dienų$ 0+3.56%
90 dienų$ 0--

Kas yra DePINs (DEPINS)

DEPINS is the first DePIN meme token, blending decentralized IoT infrastructure with community-driven governance. Launched through a fair claim process, DEPINS empowers its global community (CTO) to shape its future. With a focus on openness, transparency, and scalability, DEPINS represents a new era in decentralized ecosystems, combining utility and meme culture to drive engagement and adoption.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DePINs (DEPINS) išteklius

Oficiali svetainė

DePINs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DePINs (DEPINS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DePINs (DEPINS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DePINs prognozes.

Peržiūrėkite DePINs kainos prognozę dabar!

DEPINS į vietos valiutas

DePINs (DEPINS) Tokenomika

Supratimas apie DePINs (DEPINS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEPINSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DePINs (DEPINS)

Kiek DePINs(DEPINS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEPINS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEPINS į USD kaina?
Dabartinė DEPINS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DePINs rinkos kapitalizacija?
DEPINS rinkos kapitalizacija yra $ 64.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEPINS apyvartoje?
DEPINS apyvartoje yra 15.57BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEPINS kaina?
DEPINS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEPINS kaina?
DEPINS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DEPINS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEPINS yra --USD.
Ar DEPINS kaina šiais metais kils?
DEPINS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEPINS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:30:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.