DePay (DEPAY) realiojo laiko kaina yra $0.199743. Per pastarąsias 24 valandas DEPAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.199486 iki aukščiausios $ 0.347293 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEPAY kaina yra $ 7.78, o žemiausia – $ 0.083012.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEPAY per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -42.48%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė DePay rinkos kapitalizacija yra $ 1.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEPAY apyvartoje yra 6.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 57028332.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.39M
Šiandienos DePay kainos pokytis į USD: $ -0.1475357848908599.
DePay 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0861253265.
DePay 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0711560068.
DePay 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.1475357848908599
|-42.48%
|30 dienų
|$ -0.0861253265
|-43.11%
|60 dienų
|$ -0.0711560068
|-35.62%
|90 dienų
|$ 0
|--
DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.
