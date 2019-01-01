DePay (DEPAY) Tokenomika
DePay (DEPAY) Informacija
DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies.
The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley).
DePay tools include:
- Payments: Accept Cryptocurrencies
- Sales: Sell your Token
- Donations: Receive Crypto support
- Subscriptions: Recurring payments
- Swap: Best price swap
- Payroll: Payroll streams
- Wallet: Payments & DeFi
- Credit: Streams as collateral
- DePay PRO: Analytics & Insights
The DePay difference
Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.
Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.
Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.
Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.
Open Source The DePay protocol will always remain open source.
Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.
DePay (DEPAY) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius DePay (DEPAY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
DePay (DEPAY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DePay (DEPAY) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų DEPAY tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek DEPAY tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate DEPAY tokenomiką, galite peržiūrėti DEPAY tokeno kainą realiuoju laiku!
