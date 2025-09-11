Daugiau apie SN13

Data Universe kaina (SN13)

Neįtraukta į sąrašą

1 SN13 į USD – tiesioginė kaina:

$4.52
$4.52$4.52
+4.50%1D
USD
Data Universe (SN13) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Data Universe (SN13) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4.26
$ 4.26$ 4.26
24 val. žemiausia
$ 4.59
$ 4.59$ 4.59
24 val. aukščiausia

$ 4.26
$ 4.26$ 4.26

$ 4.59
$ 4.59$ 4.59

$ 13.36
$ 13.36$ 13.36

$ 4.08
$ 4.08$ 4.08

-1.23%

+4.54%

+7.14%

+7.14%

Data Universe (SN13) realiojo laiko kaina yra $4.52. Per pastarąsias 24 valandas SN13 svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.26 iki aukščiausios $ 4.59 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SN13 kaina yra $ 13.36, o žemiausia – $ 4.08.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SN13 per pastarąją valandą pasikeitė -1.23%, per 24 valandas – +4.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.14%.

Data Universe (SN13) rinkos informacija

$ 11.50M
$ 11.50M$ 11.50M

--
----

$ 11.50M
$ 11.50M$ 11.50M

2.55M
2.55M 2.55M

2,551,941.326281569
2,551,941.326281569 2,551,941.326281569

Dabartinė Data Universe rinkos kapitalizacija yra $ 11.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SN13 apyvartoje yra 2.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 2551941.326281569. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.50M

Data Universe (SN13) kainos istorija USD

Šiandienos Data Universe kainos pokytis į USD: $ +0.196306.
Data Universe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.9963350120.
Data Universe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.9650464960.
Data Universe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -5.943179430729705.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.196306+4.54%
30 dienų$ -0.9963350120-22.04%
60 dienų$ -1.9650464960-43.47%
90 dienų$ -5.943179430729705-56.80%

Kas yra Data Universe (SN13)

Data Universe (SN13) išteklius

Oficiali svetainė

Data Universe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Data Universe (SN13) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Data Universe (SN13) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Data Universe prognozes.

Peržiūrėkite Data Universe kainos prognozę dabar!

SN13 į vietos valiutas

Data Universe (SN13) Tokenomika

Supratimas apie Data Universe (SN13) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SN13išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Data Universe (SN13)

Kiek Data Universe(SN13) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SN13 kaina USD valiuta yra 4.52USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SN13 į USD kaina?
Dabartinė SN13 kaina USD valiuta yra $ 4.52. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Data Universe rinkos kapitalizacija?
SN13 rinkos kapitalizacija yra $ 11.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SN13 apyvartoje?
SN13 apyvartoje yra 2.55MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SN13 kaina?
SN13 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 13.36USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SN13 kaina?
SN13 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 4.08USD.
Kokia yra SN13 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SN13 yra --USD.
Ar SN13 kaina šiais metais kils?
SN13 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SN13 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.