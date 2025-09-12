Daugiau apie DAK

dak kaina (DAK)

Neįtraukta į sąrašą

1 DAK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
dak (DAK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:00:08(UTC+8)

dak (DAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123006
$ 0.00123006$ 0.00123006

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.01%

+3.01%

dak (DAK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAK kaina yra $ 0.00123006, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +3.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dak (DAK) rinkos informacija

$ 18.76K
$ 18.76K$ 18.76K

--
----

$ 18.76K
$ 18.76K$ 18.76K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė dak rinkos kapitalizacija yra $ 18.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DAK apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.76K

dak (DAK) kainos istorija USD

Šiandienos dak kainos pokytis į USD: $ 0.
dak 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
dak 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
dak 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-18.42%
60 dienų$ 0-7.81%
90 dienų$ 0--

Kas yra dak (DAK)

dak is a cryptocurrency built on the Sui blockchain, launched in 2024. The project aims to provide users with a secure and efficient platform for transactions, governance, and decentralized finance (DeFi) applications. The token, $DAK, has a fixed supply of 1 billion tokens and is designed for use within the Sui ecosystem, where it can be traded for $SUI on decentralized platforms such as HOP.AG and CETUS. Users need a Sui-compatible wallet to hold and trade $DAK. The project emphasizes community-driven governance, allowing token holders to participate in decision-making processes related to protocol upgrades and future developments.

dak (DAK) išteklius

Oficiali svetainė

dak kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dak (DAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dak (DAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dak prognozes.

Peržiūrėkite dak kainos prognozę dabar!

DAK į vietos valiutas

dak (DAK) Tokenomika

Supratimas apie dak (DAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dak (DAK)

Kiek dak(DAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DAK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DAK į USD kaina?
Dabartinė DAK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dak rinkos kapitalizacija?
DAK rinkos kapitalizacija yra $ 18.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DAK apyvartoje?
DAK apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DAK kaina?
DAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00123006USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DAK kaina?
DAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DAK yra --USD.
Ar DAK kaina šiais metais kils?
DAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:00:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.