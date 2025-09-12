Cyberperp kaina (CYB)
Cyberperp (CYB) realiojo laiko kaina yra $0.536686. Per pastarąsias 24 valandas CYB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.533915 iki aukščiausios $ 0.553827 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CYB kaina yra $ 3.56, o žemiausia – $ 0.449128.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CYB per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Cyberperp rinkos kapitalizacija yra $ 1.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CYB apyvartoje yra 1.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.37M
Šiandienos Cyberperp kainos pokytis į USD: $ -0.0037951036761758.
Cyberperp 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0452230407.
Cyberperp 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1093187520.
Cyberperp 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2100498283205727.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0037951036761758
|-0.70%
|30 dienų
|$ +0.0452230407
|+8.43%
|60 dienų
|$ -0.1093187520
|-20.36%
|90 dienų
|$ -0.2100498283205727
|-28.12%
Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.
