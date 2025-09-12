Daugiau apie CDOGE

Cyberdoge (CDOGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:23:12(UTC+8)

Cyberdoge (CDOGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0098383
$ 0.0098383$ 0.0098383

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+1.16%

+0.11%

+0.11%

Cyberdoge (CDOGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CDOGE kaina yra $ 0.0098383, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CDOGE per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – +1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cyberdoge (CDOGE) rinkos informacija

$ 731.67K
$ 731.67K$ 731.67K

--
----

$ 731.67K
$ 731.67K$ 731.67K

999.89M
999.89M 999.89M

999,891,767.988202
999,891,767.988202 999,891,767.988202

Dabartinė Cyberdoge rinkos kapitalizacija yra $ 731.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CDOGE apyvartoje yra 999.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999891767.988202. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 731.67K

Cyberdoge (CDOGE) kainos istorija USD

Šiandienos Cyberdoge kainos pokytis į USD: $ 0.
Cyberdoge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cyberdoge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cyberdoge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.16%
30 dienų$ 0-15.41%
60 dienų$ 0+24.84%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cyberdoge (CDOGE)

CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders.

Cyberdoge (CDOGE) išteklius

Oficiali svetainė

Cyberdoge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cyberdoge (CDOGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cyberdoge (CDOGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cyberdoge prognozes.

Peržiūrėkite Cyberdoge kainos prognozę dabar!

CDOGE į vietos valiutas

Cyberdoge (CDOGE) Tokenomika

Supratimas apie Cyberdoge (CDOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CDOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cyberdoge (CDOGE)

Kiek Cyberdoge(CDOGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CDOGE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CDOGE į USD kaina?
Dabartinė CDOGE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cyberdoge rinkos kapitalizacija?
CDOGE rinkos kapitalizacija yra $ 731.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CDOGE apyvartoje?
CDOGE apyvartoje yra 999.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CDOGE kaina?
CDOGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0098383USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CDOGE kaina?
CDOGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CDOGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CDOGE yra --USD.
Ar CDOGE kaina šiais metais kils?
CDOGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CDOGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:23:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.