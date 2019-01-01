Cyberdoge (CDOGE) Tokenomika
Cyberdoge (CDOGE) Informacija
CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space.
CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders.
Cyberdoge (CDOGE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Cyberdoge (CDOGE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Cyberdoge (CDOGE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Cyberdoge (CDOGE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CDOGE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CDOGE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CDOGE tokenomiką, galite peržiūrėti CDOGE tokeno kainą realiuoju laiku!
CDOGE kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda CDOGE? Mūsų CDOGE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.