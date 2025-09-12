Daugiau apie CRGPT

CryptoGPT kaina (CRGPT)

1 CRGPT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0321303
0.00%1D
CryptoGPT (CRGPT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:37:14(UTC+8)

CryptoGPT (CRGPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 1.74
$ 0.01517675
--

--

+2.66%

+2.66%

CryptoGPT (CRGPT) realiojo laiko kaina yra $0.0321303. Per pastarąsias 24 valandas CRGPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRGPT kaina yra $ 1.74, o žemiausia – $ 0.01517675.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRGPT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CryptoGPT (CRGPT) rinkos informacija

$ 604.78K
--
$ 642.20K
18.82M
19,987,374.48147646
Dabartinė CryptoGPT rinkos kapitalizacija yra $ 604.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRGPT apyvartoje yra 18.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 19987374.48147646. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 642.20K

CryptoGPT (CRGPT) kainos istorija USD

Šiandienos CryptoGPT kainos pokytis į USD: $ 0.
CryptoGPT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001370003.
CryptoGPT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0126885574.
CryptoGPT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0001370003+0.43%
60 dienų$ +0.0126885574+39.49%
90 dienų$ 0--

Kas yra CryptoGPT (CRGPT)

CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CryptoGPT (CRGPT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

CryptoGPT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CryptoGPT (CRGPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CryptoGPT (CRGPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CryptoGPT prognozes.

Peržiūrėkite CryptoGPT kainos prognozę dabar!

CRGPT į vietos valiutas

CryptoGPT (CRGPT) Tokenomika

Supratimas apie CryptoGPT (CRGPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRGPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CryptoGPT (CRGPT)

Kiek CryptoGPT(CRGPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRGPT kaina USD valiuta yra 0.0321303USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRGPT į USD kaina?
Dabartinė CRGPT kaina USD valiuta yra $ 0.0321303. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CryptoGPT rinkos kapitalizacija?
CRGPT rinkos kapitalizacija yra $ 604.78KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRGPT apyvartoje?
CRGPT apyvartoje yra 18.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRGPT kaina?
CRGPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.74USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRGPT kaina?
CRGPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01517675USD.
Kokia yra CRGPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRGPT yra --USD.
Ar CRGPT kaina šiais metais kils?
CRGPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRGPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.