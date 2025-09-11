ME (ME) realiojo laiko kaina yra $ 0.6899. Per pastarąsias 24 valandas ME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6778 iki aukščiausios $ 0.6985 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ME kaina yra $ 13.238140041584465, o žemiausia – $ 0.6427142402325082.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ME per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ME (ME) rinkos informacija
No.346
$ 115.31M
$ 389.01K
$ 689.90M
167.13M
1,000,000,000
999,996,650.282578
16.71%
SOL
Dabartinė ME rinkos kapitalizacija yra $ 115.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 389.01K. ME apyvartoje yra 167.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 999996650.282578. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 689.90M
ME (ME) kainos istorija USD
Stebėkite ME kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.002954
+0.43%
30 dienų
$ -0.0296
-4.12%
60 dienų
$ -0.141
-16.97%
90 dienų
$ -0.111
-13.86%
ME kainos pokytis šiandien
Šiandien ME užfiksuotas $ +0.002954 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ME 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0296 (-4.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ME 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ME rodiklis pasikeitė $ -0.141 (-16.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ME 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.111 (-13.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ME (ME) pokyčius?
Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.
ME galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ME investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ME mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ME, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ME kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ME (ME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ME (ME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ME prognozes.
Supratimas apie ME (ME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ME (ME)
Ieškote, kaip nusipirkti ME? Viskas paprasta ir patogu! ME lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.