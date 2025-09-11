Daugiau apie ME

ME logotipas

ME kaina(ME)

1 ME į USD – tiesioginė kaina:

ME (ME) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:24:12(UTC+8)

ME (ME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.11%

+0.43%

+4.95%

+4.95%

ME (ME) realiojo laiko kaina yra $ 0.6899. Per pastarąsias 24 valandas ME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6778 iki aukščiausios $ 0.6985 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ME kaina yra $ 13.238140041584465, o žemiausia – $ 0.6427142402325082.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ME per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ME (ME) rinkos informacija

No.346

16.71%

SOL

Dabartinė ME rinkos kapitalizacija yra $ 115.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 389.01K. ME apyvartoje yra 167.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 999996650.282578. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 689.90M

ME (ME) kainos istorija USD

Stebėkite ME kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002954+0.43%
30 dienų$ -0.0296-4.12%
60 dienų$ -0.141-16.97%
90 dienų$ -0.111-13.86%
ME kainos pokytis šiandien

Šiandien ME užfiksuotas $ +0.002954 (+0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ME 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0296 (-4.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ME 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ME rodiklis pasikeitė $ -0.141 (-16.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ME 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.111 (-13.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ME (ME) pokyčius?

Peržiūrėkite ME kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ME (ME)

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

ME galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ME investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ME mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ME, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ME kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ME (ME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ME (ME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ME prognozes.

Peržiūrėkite ME kainos prognozę dabar!

ME (ME) Tokenomika

Supratimas apie ME (ME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ME (ME)

Ieškote, kaip nusipirkti ME? Viskas paprasta ir patogu! ME lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ME į vietos valiutas

1 ME(ME) į VND
18,154.7185
1 ME(ME) į AUD
A$1.041749
1 ME(ME) į GBP
0.503627
1 ME(ME) į EUR
0.586415
1 ME(ME) į USD
$0.6899
1 ME(ME) į MYR
RM2.911378
1 ME(ME) į TRY
28.485971
1 ME(ME) į JPY
¥101.4153
1 ME(ME) į ARS
ARS$982.76255
1 ME(ME) į RUB
58.29655
1 ME(ME) į INR
60.904372
1 ME(ME) į IDR
Rp11,309.834256
1 ME(ME) į KRW
960.858225
1 ME(ME) į PHP
39.489876
1 ME(ME) į EGP
￡E.33.225584
1 ME(ME) į BRL
R$3.72546
1 ME(ME) į CAD
C$0.952062
1 ME(ME) į BDT
84.02982
1 ME(ME) į NGN
1,040.569271
1 ME(ME) į COP
$2,705.484244
1 ME(ME) į ZAR
R.12.080149
1 ME(ME) į UAH
28.479072
1 ME(ME) į VES
Bs107.6244
1 ME(ME) į CLP
$662.9939
1 ME(ME) į PKR
Rs195.938499
1 ME(ME) į KZT
371.911292
1 ME(ME) į THB
฿21.93882
1 ME(ME) į TWD
NT$20.952263
1 ME(ME) į AED
د.إ2.531933
1 ME(ME) į CHF
Fr0.545021
1 ME(ME) į HKD
HK$5.367422
1 ME(ME) į AMD
֏263.617689
1 ME(ME) į MAD
.د.م6.229797
1 ME(ME) į MXN
$12.839039
1 ME(ME) į SAR
ريال2.587125
1 ME(ME) į PLN
2.518135
1 ME(ME) į RON
лв2.994166
1 ME(ME) į SEK
kr6.457464
1 ME(ME) į BGN
лв1.152133
1 ME(ME) į HUF
Ft232.206542
1 ME(ME) į CZK
14.412011
1 ME(ME) į KWD
د.ك0.2104195
1 ME(ME) į ILS
2.290468
1 ME(ME) į AOA
Kz628.892143
1 ME(ME) į BHD
.د.ب0.2594024
1 ME(ME) į BMD
$0.6899
1 ME(ME) į DKK
kr4.401562
1 ME(ME) į HNL
L18.082279
1 ME(ME) į MUR
31.431844
1 ME(ME) į NAD
$12.128442
1 ME(ME) į NOK
kr6.864505
1 ME(ME) į NZD
$1.159032
1 ME(ME) į PAB
B/.0.6899
1 ME(ME) į PGK
K2.925176
1 ME(ME) į QAR
ر.ق2.511236
1 ME(ME) į RSD
дин.69.155576

ME išteklius

Išsamesnei ME analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ME svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ME

Kiek ME(ME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ME kaina USD valiuta yra 0.6899USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ME į USD kaina?
Dabartinė ME kaina USD valiuta yra $ 0.6899. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ME rinkos kapitalizacija?
ME rinkos kapitalizacija yra $ 115.31MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ME apyvartoje?
ME apyvartoje yra 167.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ME kaina?
ME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 13.238140041584465USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ME kaina?
ME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.6427142402325082USD.
Kokia yra ME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ME yra $ 389.01KUSD.
Ar ME kaina šiais metais kils?
ME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:24:12(UTC+8)

ME (ME) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

