Crypto Unicorns (CU) realiojo laiko kaina yra $0.00381626. Per pastarąsias 24 valandas CU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0038072 iki aukščiausios $ 0.00385197 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CU kaina yra $ 0.393779, o žemiausia – $ 0.00142871.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CU per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Crypto Unicorns rinkos kapitalizacija yra $ 180.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CU apyvartoje yra 47.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 92830646.7825209. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 354.27K
Šiandienos Crypto Unicorns kainos pokytis į USD: $ 0.
Crypto Unicorns 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000635147.
Crypto Unicorns 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017694566.
Crypto Unicorns 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015675610226807554.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.92%
|30 dienų
|$ -0.0000635147
|-1.66%
|60 dienų
|$ +0.0017694566
|+46.37%
|90 dienų
|$ +0.0015675610226807554
|+69.71%
Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: - Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU. - Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards! - Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!. - Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige. - Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP). - Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon! - Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events. - Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop. - Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup. - Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests. - Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.
