Crypto Unicorns (CU) Tokenomika
Crypto Unicorns (CU) Informacija
Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including:
- Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.
- Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!
- Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.
- Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.
- Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).
- Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!
- Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.
- Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.
- Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.
- Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.
- Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.
Crypto Unicorns (CU) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Crypto Unicorns (CU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Crypto Unicorns (CU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Crypto Unicorns (CU) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CU tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CU tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CU tokenomiką, galite peržiūrėti CU tokeno kainą realiuoju laiku!
CU kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda CU? Mūsų CU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
