CRYORAT kaina (CRYORAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 CRYORAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0385331
+4.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
CRYORAT (CRYORAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:52:10(UTC+8)

CRYORAT (CRYORAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0364388
24 val. žemiausia
$ 0.03884476
24 val. aukščiausia

$ 0.0364388
$ 0.03884476
$ 0.396807
$ 0.01605323
-0.65%

+4.13%

+3.57%

+3.57%

CRYORAT (CRYORAT) realiojo laiko kaina yra $0.0385331. Per pastarąsias 24 valandas CRYORAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0364388 iki aukščiausios $ 0.03884476 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRYORAT kaina yra $ 0.396807, o žemiausia – $ 0.01605323.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRYORAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – +4.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CRYORAT (CRYORAT) rinkos informacija

$ 343.35K
--
$ 872.25K
8.91M
22,636,395.64384984
Dabartinė CRYORAT rinkos kapitalizacija yra $ 343.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRYORAT apyvartoje yra 8.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 22636395.64384984. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 872.25K

CRYORAT (CRYORAT) kainos istorija USD

Šiandienos CRYORAT kainos pokytis į USD: $ +0.00152825.
CRYORAT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0068887087.
CRYORAT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0198128799.
CRYORAT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.013483574445901046.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00152825+4.13%
30 dienų$ +0.0068887087+17.88%
60 dienų$ +0.0198128799+51.42%
90 dienų$ +0.013483574445901046+53.83%

Kas yra CRYORAT (CRYORAT)

CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat.

CRYORAT (CRYORAT) išteklius

Oficiali svetainė

CRYORAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CRYORAT (CRYORAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CRYORAT (CRYORAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CRYORAT prognozes.

Peržiūrėkite CRYORAT kainos prognozę dabar!

CRYORAT į vietos valiutas

CRYORAT (CRYORAT) Tokenomika

Supratimas apie CRYORAT (CRYORAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRYORATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CRYORAT (CRYORAT)

Kiek CRYORAT(CRYORAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRYORAT kaina USD valiuta yra 0.0385331USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRYORAT į USD kaina?
Dabartinė CRYORAT kaina USD valiuta yra $ 0.0385331. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CRYORAT rinkos kapitalizacija?
CRYORAT rinkos kapitalizacija yra $ 343.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRYORAT apyvartoje?
CRYORAT apyvartoje yra 8.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRYORAT kaina?
CRYORAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.396807USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRYORAT kaina?
CRYORAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01605323USD.
Kokia yra CRYORAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRYORAT yra --USD.
Ar CRYORAT kaina šiais metais kils?
CRYORAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRYORAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:52:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.