Claude kaina (CLAUDE)

Neįtraukta į sąrašą

1 CLAUDE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.70%1D
Claude (CLAUDE) kainos grafikas realiu laiku
Claude (CLAUDE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00620805
$ 0.00620805$ 0.00620805

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-0.24%

+0.51%

+0.51%

Claude (CLAUDE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CLAUDE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLAUDE kaina yra $ 0.00620805, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLAUDE per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Claude (CLAUDE) rinkos informacija

$ 57.31K
$ 57.31K$ 57.31K

--
----

$ 57.31K
$ 57.31K$ 57.31K

999.66M
999.66M 999.66M

999,662,046.997488
999,662,046.997488 999,662,046.997488

Dabartinė Claude rinkos kapitalizacija yra $ 57.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CLAUDE apyvartoje yra 999.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 999662046.997488. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.31K

Claude (CLAUDE) kainos istorija USD

Šiandienos Claude kainos pokytis į USD: $ 0.
Claude 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Claude 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Claude 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.24%
30 dienų$ 0-10.34%
60 dienų$ 0-11.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra Claude (CLAUDE)

The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Claude (CLAUDE) išteklius

Oficiali svetainė

Claude kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Claude (CLAUDE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Claude (CLAUDE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Claude prognozes.

Peržiūrėkite Claude kainos prognozę dabar!

CLAUDE į vietos valiutas

Claude (CLAUDE) Tokenomika

Supratimas apie Claude (CLAUDE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLAUDEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Claude (CLAUDE)

Kiek Claude(CLAUDE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLAUDE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLAUDE į USD kaina?
Dabartinė CLAUDE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Claude rinkos kapitalizacija?
CLAUDE rinkos kapitalizacija yra $ 57.31KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLAUDE apyvartoje?
CLAUDE apyvartoje yra 999.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLAUDE kaina?
CLAUDE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00620805USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLAUDE kaina?
CLAUDE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CLAUDE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLAUDE yra --USD.
Ar CLAUDE kaina šiais metais kils?
CLAUDE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLAUDE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
