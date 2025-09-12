Daugiau apie CGAI

$0.00017714
CGAI (CGAI) kainos grafikas realiu laiku
CGAI (CGAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00526633
$ 0
-0.62%

+0.01%

+9.49%

+9.49%

CGAI (CGAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CGAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGAI kaina yra $ 0.00526633, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.62%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CGAI (CGAI) rinkos informacija

$ 99.76K
--
$ 99.76K
566.22M
566,216,201.930302
Dabartinė CGAI rinkos kapitalizacija yra $ 99.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CGAI apyvartoje yra 566.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 566216201.930302. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.76K

CGAI (CGAI) kainos istorija USD

Šiandienos CGAI kainos pokytis į USD: $ 0.
CGAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CGAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CGAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.01%
30 dienų$ 0+17.61%
60 dienų$ 0+15.92%
90 dienų$ 0--

Kas yra CGAI (CGAI)

CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio). - Secure tokenization and decentralized storage of files. - Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CGAI (CGAI)

Kiek CGAI(CGAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CGAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CGAI į USD kaina?
Dabartinė CGAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CGAI rinkos kapitalizacija?
CGAI rinkos kapitalizacija yra $ 99.76KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CGAI apyvartoje?
CGAI apyvartoje yra 566.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CGAI kaina?
CGAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00526633USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CGAI kaina?
CGAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CGAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CGAI yra --USD.
Ar CGAI kaina šiais metais kils?
CGAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CGAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
