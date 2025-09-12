CGAI kaina (CGAI)
-0.62%
+0.01%
+9.49%
+9.49%
CGAI (CGAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CGAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CGAI kaina yra $ 0.00526633, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CGAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.62%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė CGAI rinkos kapitalizacija yra $ 99.76K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CGAI apyvartoje yra 566.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 566216201.930302. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.76K
Šiandienos CGAI kainos pokytis į USD: $ 0.
CGAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CGAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CGAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.01%
|30 dienų
|$ 0
|+17.61%
|60 dienų
|$ 0
|+15.92%
|90 dienų
|$ 0
|--
CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio). - Secure tokenization and decentralized storage of files. - Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.
