CFGI kaina (CFGI)
+0.04%
-9.46%
-15.04%
-15.04%
CFGI (CFGI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CFGI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00107851 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CFGI kaina yra $ 0.00177275, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CFGI per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -9.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė CFGI rinkos kapitalizacija yra $ 7.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CFGI apyvartoje yra 8.19B vienetų, o bendras kiekis siekia 8186781686.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.94M
Šiandienos CFGI kainos pokytis į USD: $ -0.00010120762581399.
CFGI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CFGI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CFGI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00010120762581399
|-9.46%
|30 dienų
|$ 0
|-8.46%
|60 dienų
|$ 0
|-25.61%
|90 dienų
|$ 0
|--
CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success.
Supratimas apie CFGI (CFGI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CFGIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
