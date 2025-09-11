Daugiau apie CFGI

CFGI kaina (CFGI)

Neįtraukta į sąrašą

1 CFGI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00096793
$0.00096793
-9.40%1D
mexc
USD
CFGI (CFGI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:50:54(UTC+8)

CFGI (CFGI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0.00107851
$ 0.00107851
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0.00107851
$ 0.00107851

$ 0.00177275
$ 0.00177275

$ 0
$ 0

+0.04%

-9.46%

-15.04%

-15.04%

CFGI (CFGI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CFGI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00107851 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CFGI kaina yra $ 0.00177275, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CFGI per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -9.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CFGI (CFGI) rinkos informacija

$ 7.94M
$ 7.94M

--
--

$ 7.94M
$ 7.94M

8.19B
8.19B

8,186,781,686.0
8,186,781,686.0

Dabartinė CFGI rinkos kapitalizacija yra $ 7.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CFGI apyvartoje yra 8.19B vienetų, o bendras kiekis siekia 8186781686.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.94M

CFGI (CFGI) kainos istorija USD

Šiandienos CFGI kainos pokytis į USD: $ -0.00010120762581399.
CFGI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CFGI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CFGI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00010120762581399-9.46%
30 dienų$ 0-8.46%
60 dienų$ 0-25.61%
90 dienų$ 0--

Kas yra CFGI (CFGI)

CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success.

CFGI (CFGI) išteklius

Oficiali svetainė

CFGI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CFGI (CFGI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CFGI (CFGI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CFGI prognozes.

Peržiūrėkite CFGI kainos prognozę dabar!

CFGI į vietos valiutas

CFGI (CFGI) Tokenomika

Supratimas apie CFGI (CFGI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CFGIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CFGI (CFGI)

Kiek CFGI(CFGI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CFGI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CFGI į USD kaina?
Dabartinė CFGI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CFGI rinkos kapitalizacija?
CFGI rinkos kapitalizacija yra $ 7.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CFGI apyvartoje?
CFGI apyvartoje yra 8.19BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CFGI kaina?
CFGI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00177275USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CFGI kaina?
CFGI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CFGI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CFGI yra --USD.
Ar CFGI kaina šiais metais kils?
CFGI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CFGI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:50:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

