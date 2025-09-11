Daugiau apie CETH

CETH Kainos informacija

CETH Oficiali svetainė

CETH Tokenomika

CETH Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

cETH logotipas

cETH kaina (CETH)

Neįtraukta į sąrašą

1 CETH į USD – tiesioginė kaina:

$88.65
$88.65$88.65
-0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
cETH (CETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:50:47(UTC+8)

cETH (CETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 86.56
$ 86.56$ 86.56
24 val. žemiausia
$ 89.72
$ 89.72$ 89.72
24 val. aukščiausia

$ 86.56
$ 86.56$ 86.56

$ 89.72
$ 89.72$ 89.72

$ 99.52
$ 99.52$ 99.52

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

-0.19%

-0.64%

-0.16%

-0.16%

cETH (CETH) realiojo laiko kaina yra $88.53. Per pastarąsias 24 valandas CETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 86.56 iki aukščiausios $ 89.72 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CETH kaina yra $ 99.52, o žemiausia – $ 1.89.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CETH per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – -0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

cETH (CETH) rinkos informacija

$ 168.90M
$ 168.90M$ 168.90M

--
----

$ 168.90M
$ 168.90M$ 168.90M

1.91M
1.91M 1.91M

1,905,301.10839752
1,905,301.10839752 1,905,301.10839752

Dabartinė cETH rinkos kapitalizacija yra $ 168.90M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CETH apyvartoje yra 1.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 1905301.10839752. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 168.90M

cETH (CETH) kainos istorija USD

Šiandienos cETH kainos pokytis į USD: $ -0.57189777829613.
cETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.3438051910.
cETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +43.0200380220.
cETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +37.24719906542245.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.57189777829613-0.64%
30 dienų$ +2.3438051910+2.65%
60 dienų$ +43.0200380220+48.59%
90 dienų$ +37.24719906542245+72.63%

Kas yra cETH (CETH)

Compound protocol balance token

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

cETH (CETH) išteklius

Oficiali svetainė

cETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos cETH (CETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų cETH (CETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes cETH prognozes.

Peržiūrėkite cETH kainos prognozę dabar!

CETH į vietos valiutas

cETH (CETH) Tokenomika

Supratimas apie cETH (CETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie cETH (CETH)

Kiek cETH(CETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CETH kaina USD valiuta yra 88.53USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CETH į USD kaina?
Dabartinė CETH kaina USD valiuta yra $ 88.53. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra cETH rinkos kapitalizacija?
CETH rinkos kapitalizacija yra $ 168.90MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CETH apyvartoje?
CETH apyvartoje yra 1.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CETH kaina?
CETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 99.52USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CETH kaina?
CETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.89USD.
Kokia yra CETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CETH yra --USD.
Ar CETH kaina šiais metais kils?
CETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:50:47(UTC+8)

cETH (CETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.