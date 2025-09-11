Daugiau apie CXO

CargoX kaina (CXO)

Neįtraukta į sąrašą

1 CXO į USD – tiesioginė kaina:

$0.150235
$0.150235
-4.60%1D
CargoX (CXO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:49:44(UTC+8)

CargoX (CXO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.149847
$ 0.149847$ 0.149847
24 val. žemiausia
$ 0.158743
$ 0.158743$ 0.158743
24 val. aukščiausia

$ 0.149847
$ 0.149847$ 0.149847

$ 0.158743
$ 0.158743$ 0.158743

$ 0.523279
$ 0.523279$ 0.523279

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-4.65%

-14.05%

-14.05%

CargoX (CXO) realiojo laiko kaina yra $0.150235. Per pastarąsias 24 valandas CXO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.149847 iki aukščiausios $ 0.158743 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CXO kaina yra $ 0.523279, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CXO per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -4.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CargoX (CXO) rinkos informacija

$ 25.14M
$ 25.14M$ 25.14M

--
----

$ 32.35M
$ 32.35M$ 32.35M

167.16M
167.16M 167.16M

215,119,016.0
215,119,016.0 215,119,016.0

Dabartinė CargoX rinkos kapitalizacija yra $ 25.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CXO apyvartoje yra 167.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 215119016.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.35M

CargoX (CXO) kainos istorija USD

Šiandienos CargoX kainos pokytis į USD: $ -0.0073273560831206.
CargoX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0343687050.
CargoX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0365276871.
CargoX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0465430764051659.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0073273560831206-4.65%
30 dienų$ -0.0343687050-22.87%
60 dienų$ -0.0365276871-24.31%
90 dienų$ -0.0465430764051659-23.65%

Kas yra CargoX (CXO)

The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents!

CargoX (CXO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

CargoX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CargoX (CXO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CargoX (CXO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CargoX prognozes.

Peržiūrėkite CargoX kainos prognozę dabar!

CXO į vietos valiutas

CargoX (CXO) Tokenomika

Supratimas apie CargoX (CXO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CXOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CargoX (CXO)

Kiek CargoX(CXO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CXO kaina USD valiuta yra 0.150235USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CXO į USD kaina?
Dabartinė CXO kaina USD valiuta yra $ 0.150235. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CargoX rinkos kapitalizacija?
CXO rinkos kapitalizacija yra $ 25.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CXO apyvartoje?
CXO apyvartoje yra 167.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CXO kaina?
CXO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.523279USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CXO kaina?
CXO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CXO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CXO yra --USD.
Ar CXO kaina šiais metais kils?
CXO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CXO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
CargoX (CXO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.