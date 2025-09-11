Daugiau apie BTCPX

BTC Proxy logotipas

BTC Proxy kaina (BTCPX)

Neįtraukta į sąrašą

1 BTCPX į USD – tiesioginė kaina:

$5,995.01
$5,995.01$5,995.01
0.00%1D
mexc
USD
BTC Proxy (BTCPX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:01:54(UTC+8)

BTC Proxy (BTCPX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 111,530
$ 111,530$ 111,530

$ 2,237.63
$ 2,237.63$ 2,237.63

--

--

0.00%

0.00%

BTC Proxy (BTCPX) realiojo laiko kaina yra $5,995.01. Per pastarąsias 24 valandas BTCPX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCPX kaina yra $ 111,530, o žemiausia – $ 2,237.63.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCPX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BTC Proxy (BTCPX) rinkos informacija

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

261.57
261.57 261.57

261.57311123
261.57311123 261.57311123

Dabartinė BTC Proxy rinkos kapitalizacija yra $ 1.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTCPX apyvartoje yra 261.57 vienetų, o bendras kiekis siekia 261.57311123. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.57M

BTC Proxy (BTCPX) kainos istorija USD

Šiandienos BTC Proxy kainos pokytis į USD: $ 0.
BTC Proxy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -2,563.9518718100.
BTC Proxy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,571.4378818510.
BTC Proxy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -2,563.9518718100-42.76%
60 dienų$ -3,571.4378818510-59.57%
90 dienų$ 0--

Kas yra BTC Proxy (BTCPX)

An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token

BTC Proxy (BTCPX) išteklius

Oficiali svetainė

BTC Proxy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BTC Proxy (BTCPX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BTC Proxy (BTCPX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BTC Proxy prognozes.

Peržiūrėkite BTC Proxy kainos prognozę dabar!

BTCPX į vietos valiutas

BTC Proxy (BTCPX) Tokenomika

Supratimas apie BTC Proxy (BTCPX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTCPXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BTC Proxy (BTCPX)

Kiek BTC Proxy(BTCPX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTCPX kaina USD valiuta yra 5,995.01USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTCPX į USD kaina?
Dabartinė BTCPX kaina USD valiuta yra $ 5,995.01. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BTC Proxy rinkos kapitalizacija?
BTCPX rinkos kapitalizacija yra $ 1.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTCPX apyvartoje?
BTCPX apyvartoje yra 261.57USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTCPX kaina?
BTCPX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 111,530USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTCPX kaina?
BTCPX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2,237.63USD.
Kokia yra BTCPX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTCPX yra --USD.
Ar BTCPX kaina šiais metais kils?
BTCPX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTCPX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.