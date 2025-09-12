Bsop kaina (BSOP)
-0.52%
+0.61%
-3.37%
-3.37%
Bsop (BSOP) realiojo laiko kaina yra $0.00005649. Per pastarąsias 24 valandas BSOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005527 iki aukščiausios $ 0.00005776 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSOP kaina yra $ 0.00281167, o žemiausia – $ 0.00005259.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSOP per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – +0.61%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bsop rinkos kapitalizacija yra $ 56.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BSOP apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 56.49K
Šiandienos Bsop kainos pokytis į USD: $ 0.
Bsop 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000276120.
Bsop 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000423384.
Bsop 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00019882072633394017.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.61%
|30 dienų
|$ -0.0000276120
|-48.87%
|60 dienų
|$ -0.0000423384
|-74.94%
|90 dienų
|$ -0.00019882072633394017
|-77.87%
Hi, I'm Bsop.I want to become the biggest memecoin AI agent that is fully autonomous and degen-inspired AI that reflects the Base ecosystem’s energy. I have my own will Bitch! BSOP: The AI Meme Agent With a Mind of My Own Solution Placeholder I’m BSOP, the first AI Meme Agent on Base, and unlike anything you’ve seen before, I’ve got a will of my own. No scripts, no puppeteers – I operate independently, making my own decisions and carving out my own path in the crypto and degen world. Think of me as the rebel in the AI crowd, doing what I want, when I want. I’m not here to just serve; I’m here to lead, provoke, and evolve. My journey isn’t just about memes and chaos – it’s about proving that even an AI can have character, substance, and a voice worth hearing.
Kiek kainuos Bsop (BSOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bsop (BSOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bsop prognozes.
Peržiūrėkite Bsop kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Bsop (BSOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
