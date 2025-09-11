Brian kaina (BRIAN)
Brian (BRIAN) realiojo laiko kaina yra $0.00257204. Per pastarąsias 24 valandas BRIAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00256168 iki aukščiausios $ 0.00273841 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRIAN kaina yra $ 0.00823332, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRIAN per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – -5.74%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Brian rinkos kapitalizacija yra $ 2.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BRIAN apyvartoje yra 972.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 972025798.487458. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.50M
Šiandienos Brian kainos pokytis į USD: $ -0.00015690099235342.
Brian 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012786387.
Brian 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005440088.
Brian 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00133882465013878.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00015690099235342
|-5.74%
|30 dienų
|$ -0.0012786387
|-49.71%
|60 dienų
|$ +0.0005440088
|+21.15%
|90 dienų
|$ +0.00133882465013878
|+108.56%
Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.
