Brian (BRIAN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBrian (BRIAN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Brian (BRIAN) Informacija

Who is Brian?

Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett.

What will the token be used for?

The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project.

What is the supply of Brian?

The total supply of Brian is 1 billion

Where can I buy Brian?

Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

Oficiali svetainė:
https://brianarmbase.com/

Brian (BRIAN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Brian (BRIAN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M
Bendra pasiūla:
$ 972.03M
$ 972.03M$ 972.03M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 972.03M
$ 972.03M$ 972.03M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00823332
$ 0.00823332$ 0.00823332
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.002634
$ 0.002634$ 0.002634

Brian (BRIAN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Brian (BRIAN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BRIAN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BRIAN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BRIAN tokenomiką, galite peržiūrėti BRIAN tokeno kainą realiuoju laiku!

BRIAN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BRIAN? Mūsų BRIAN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.