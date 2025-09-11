Daugiau apie BRAT

Brat logotipas

Brat kaina (BRAT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BRAT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-19.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Brat (BRAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:01:08(UTC+8)

Brat (BRAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01625004
$ 0.01625004$ 0.01625004

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-19.00%

+96.12%

+96.12%

Brat (BRAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BRAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRAT kaina yra $ 0.01625004, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -19.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +96.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Brat (BRAT) rinkos informacija

$ 33.54K
$ 33.54K$ 33.54K

--
----

$ 33.54K
$ 33.54K$ 33.54K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Brat rinkos kapitalizacija yra $ 33.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BRAT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.54K

Brat (BRAT) kainos istorija USD

Šiandienos Brat kainos pokytis į USD: $ 0.
Brat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Brat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Brat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-19.00%
30 dienų$ 0+45.45%
60 dienų$ 0+63.59%
90 dienų$ 0--

Kas yra Brat (BRAT)

$BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon!

Brat (BRAT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Brat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Brat (BRAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Brat (BRAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Brat prognozes.

Peržiūrėkite Brat kainos prognozę dabar!

BRAT į vietos valiutas

Brat (BRAT) Tokenomika

Supratimas apie Brat (BRAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Brat (BRAT)

Kiek Brat(BRAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BRAT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BRAT į USD kaina?
Dabartinė BRAT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Brat rinkos kapitalizacija?
BRAT rinkos kapitalizacija yra $ 33.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BRAT apyvartoje?
BRAT apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BRAT kaina?
BRAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01625004USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BRAT kaina?
BRAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BRAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BRAT yra --USD.
Ar BRAT kaina šiais metais kils?
BRAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BRAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.