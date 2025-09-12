Bowser kaina (BOWSER)
+0.05%
-1.68%
+7.98%
+7.98%
Bowser (BOWSER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOWSER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOWSER kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOWSER per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -1.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bowser rinkos kapitalizacija yra $ 142.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOWSER apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 142.77K
Šiandienos Bowser kainos pokytis į USD: $ 0.
Bowser 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bowser 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bowser 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.68%
|30 dienų
|$ 0
|-0.49%
|60 dienų
|$ 0
|-10.26%
|90 dienų
|$ 0
|--
Bowser ($BOWSER) is the latest memecoin sensation, blending fun and utility with a tribute to OpenAI’s digital mascot. Launched on the Worldcoin blockchain, $BOWSER offers a tax-free trading experience, making it attractive to both casual traders and serious investors. The liquidity is fully burned, ensuring a secure and stable foundation, while the contract has been renounced, providing complete decentralization and transparency for the community. Built to embody the spirit of the meme economy, $BOWSER aims to be more than just a playful token—it's a symbol of trust and simplicity in a fast-paced market. With no taxes on transactions, users can trade freely without hidden fees, making it accessible and fun for everyone. The burned liquidity prevents manipulations, and the renounced contract means the project belongs entirely to the community. By launching on the Worldcoin chain, $BOWSER leverages the network’s efficiency and scalability, paving the way for rapid growth and adoption. Whether you’re a meme token enthusiast or a first-time crypto explorer, $BOWSER offers a unique opportunity to join a vibrant community rallying behind OpenAI’s iconic canine mascot
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.