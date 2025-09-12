Daugiau apie BLUECHIP

Blue Chip logotipas

Blue Chip kaina (BLUECHIP)

Neįtraukta į sąrašą

1 BLUECHIP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00134947
$0.00134947$0.00134947
+24.30%1D
mexc
USD
Blue Chip (BLUECHIP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:12:57(UTC+8)

Blue Chip (BLUECHIP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0010465
$ 0.0010465$ 0.0010465
24 val. žemiausia
$ 0.00134385
$ 0.00134385$ 0.00134385
24 val. aukščiausia

$ 0.0010465
$ 0.0010465$ 0.0010465

$ 0.00134385
$ 0.00134385$ 0.00134385

$ 0.01671127
$ 0.01671127$ 0.01671127

$ 0
$ 0$ 0

+8.48%

+24.39%

+23.47%

+23.47%

Blue Chip (BLUECHIP) realiojo laiko kaina yra $0.00134947. Per pastarąsias 24 valandas BLUECHIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0010465 iki aukščiausios $ 0.00134385 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLUECHIP kaina yra $ 0.01671127, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLUECHIP per pastarąją valandą pasikeitė +8.48%, per 24 valandas – +24.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +23.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blue Chip (BLUECHIP) rinkos informacija

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

999.54M
999.54M 999.54M

999,536,910.074197
999,536,910.074197 999,536,910.074197

Dabartinė Blue Chip rinkos kapitalizacija yra $ 1.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLUECHIP apyvartoje yra 999.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 999536910.074197. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.30M

Blue Chip (BLUECHIP) kainos istorija USD

Šiandienos Blue Chip kainos pokytis į USD: $ +0.00026464.
Blue Chip 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003560362.
Blue Chip 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0011893540.
Blue Chip 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00026464+24.39%
30 dienų$ -0.0003560362-26.38%
60 dienų$ -0.0011893540-88.13%
90 dienų$ 0--

Kas yra Blue Chip (BLUECHIP)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Blue Chip (BLUECHIP) išteklius

Oficiali svetainė

Blue Chip kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blue Chip (BLUECHIP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blue Chip (BLUECHIP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blue Chip prognozes.

Peržiūrėkite Blue Chip kainos prognozę dabar!

BLUECHIP į vietos valiutas

Blue Chip (BLUECHIP) Tokenomika

Supratimas apie Blue Chip (BLUECHIP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLUECHIPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blue Chip (BLUECHIP)

Kiek Blue Chip(BLUECHIP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLUECHIP kaina USD valiuta yra 0.00134947USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLUECHIP į USD kaina?
Dabartinė BLUECHIP kaina USD valiuta yra $ 0.00134947. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blue Chip rinkos kapitalizacija?
BLUECHIP rinkos kapitalizacija yra $ 1.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLUECHIP apyvartoje?
BLUECHIP apyvartoje yra 999.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLUECHIP kaina?
BLUECHIP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01671127USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLUECHIP kaina?
BLUECHIP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BLUECHIP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLUECHIP yra --USD.
Ar BLUECHIP kaina šiais metais kils?
BLUECHIP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLUECHIP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Blue Chip (BLUECHIP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.