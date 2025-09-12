Daugiau apie BLOC

BlockCycle (BLOC) kainos grafikas realiu laiku
BlockCycle (BLOC) kainos informacija (USD)

BlockCycle (BLOC) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLOC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOC kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOC per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +1.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BlockCycle (BLOC) rinkos informacija

Dabartinė BlockCycle rinkos kapitalizacija yra $ 9.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLOC apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999997.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.24K

BlockCycle (BLOC) kainos istorija USD

Šiandienos BlockCycle kainos pokytis į USD: $ 0.
BlockCycle 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlockCycle 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlockCycle 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.70%
30 dienų$ 0-28.82%
60 dienų$ 0-31.86%
90 dienų$ 0--

Kas yra BlockCycle (BLOC)

BlockCycle ($BLOC) is a Solana-based token designed to incentivize trading activity through an hourly lottery draw system. Every hour, the protocol tracks trades of $BLOC and identifies eligible wallets holding at least $100 worth of $BLOC during that hour. Five random winners are selected to share the reward pool, which consists of SOL tokens. The project leverages blockchain technology for transparent winner selection and reward distribution, aiming to gamify trading activity on Solana.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BlockCycle (BLOC)

Kiek BlockCycle(BLOC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLOC kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLOC į USD kaina?
Dabartinė BLOC kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BlockCycle rinkos kapitalizacija?
BLOC rinkos kapitalizacija yra $ 9.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLOC apyvartoje?
BLOC apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLOC kaina?
BLOC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLOC kaina?
BLOC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BLOC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLOC yra --USD.
Ar BLOC kaina šiais metais kils?
BLOC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLOC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
