BlockchainSpace kaina (GUILD)

Neįtraukta į sąrašą

1 GUILD į USD – tiesioginė kaina:

$0.00597295
$0.00597295
+2.20%1D
USD
BlockchainSpace (GUILD) kainos grafikas realiu laiku
BlockchainSpace (GUILD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00583585
$ 0.00583585
24 val. žemiausia
$ 0.00613638
$ 0.00613638
24 val. aukščiausia

$ 0.00583585
$ 0.00583585

$ 0.00613638
$ 0.00613638

$ 1.79
$ 1.79

$ 0
$ 0

+0.88%

+2.42%

-28.14%

-28.14%

BlockchainSpace (GUILD) realiojo laiko kaina yra $0.00597684. Per pastarąsias 24 valandas GUILD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00583585 iki aukščiausios $ 0.00613638 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUILD kaina yra $ 1.79, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUILD per pastarąją valandą pasikeitė +0.88%, per 24 valandas – +2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -28.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BlockchainSpace (GUILD) rinkos informacija

$ 2.72M
$ 2.72M

--
--

$ 5.98M
$ 5.98M

455.49M
455.49M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė BlockchainSpace rinkos kapitalizacija yra $ 2.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GUILD apyvartoje yra 455.49M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.98M

BlockchainSpace (GUILD) kainos istorija USD

Šiandienos BlockchainSpace kainos pokytis į USD: $ +0.00014099.
BlockchainSpace 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013953028.
BlockchainSpace 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003706244.
BlockchainSpace 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0044459401220340806.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00014099+2.42%
30 dienų$ -0.0013953028-23.34%
60 dienų$ +0.0003706244+6.20%
90 dienų$ +0.0044459401220340806+290.41%

Kas yra BlockchainSpace (GUILD)

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

BlockchainSpace (GUILD) išteklius

Oficiali svetainė

BlockchainSpace kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BlockchainSpace (GUILD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BlockchainSpace (GUILD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BlockchainSpace prognozes.

Peržiūrėkite BlockchainSpace kainos prognozę dabar!

GUILD į vietos valiutas

BlockchainSpace (GUILD) Tokenomika

Supratimas apie BlockchainSpace (GUILD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GUILDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BlockchainSpace (GUILD)

Kiek BlockchainSpace(GUILD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GUILD kaina USD valiuta yra 0.00597684USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GUILD į USD kaina?
Dabartinė GUILD kaina USD valiuta yra $ 0.00597684. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BlockchainSpace rinkos kapitalizacija?
GUILD rinkos kapitalizacija yra $ 2.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GUILD apyvartoje?
GUILD apyvartoje yra 455.49MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GUILD kaina?
GUILD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.79USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GUILD kaina?
GUILD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GUILD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GUILD yra --USD.
Ar GUILD kaina šiais metais kils?
GUILD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GUILD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
