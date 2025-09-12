Daugiau apie TUNE

Bitune logotipas

Bitune kaina (TUNE)

Neįtraukta į sąrašą

1 TUNE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00337085
$0.00337085$0.00337085
-0.30%1D
mexc
USD
Bitune (TUNE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:01:58(UTC+8)

Bitune (TUNE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00334314
$ 0.00334314$ 0.00334314
24 val. žemiausia
$ 0.00340001
$ 0.00340001$ 0.00340001
24 val. aukščiausia

$ 0.00334314
$ 0.00334314$ 0.00334314

$ 0.00340001
$ 0.00340001$ 0.00340001

$ 6.05
$ 6.05$ 6.05

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-0.39%

+0.37%

+0.37%

Bitune (TUNE) realiojo laiko kaina yra $0.00337085. Per pastarąsias 24 valandas TUNE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00334314 iki aukščiausios $ 0.00340001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TUNE kaina yra $ 6.05, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TUNE per pastarąją valandą pasikeitė -0.40%, per 24 valandas – -0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitune (TUNE) rinkos informacija

$ 111.89K
$ 111.89K$ 111.89K

--
----

$ 337.09K
$ 337.09K$ 337.09K

33.19M
33.19M 33.19M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Bitune rinkos kapitalizacija yra $ 111.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TUNE apyvartoje yra 33.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 337.09K

Bitune (TUNE) kainos istorija USD

Šiandienos Bitune kainos pokytis į USD: $ 0.
Bitune 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005257363.
Bitune 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005756440.
Bitune 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004606200177843714.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.39%
30 dienų$ +0.0005257363+15.60%
60 dienų$ +0.0005756440+17.08%
90 dienų$ +0.0004606200177843714+15.83%

Kas yra Bitune (TUNE)

Building Bitcoin infrastructure of tomorrow.

Bitune (TUNE) išteklius

Oficiali svetainė

Bitune kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitune (TUNE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitune (TUNE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitune prognozes.

Peržiūrėkite Bitune kainos prognozę dabar!

TUNE į vietos valiutas

Bitune (TUNE) Tokenomika

Supratimas apie Bitune (TUNE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TUNEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitune (TUNE)

Kiek Bitune(TUNE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TUNE kaina USD valiuta yra 0.00337085USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TUNE į USD kaina?
Dabartinė TUNE kaina USD valiuta yra $ 0.00337085. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitune rinkos kapitalizacija?
TUNE rinkos kapitalizacija yra $ 111.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TUNE apyvartoje?
TUNE apyvartoje yra 33.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TUNE kaina?
TUNE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.05USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TUNE kaina?
TUNE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TUNE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TUNE yra --USD.
Ar TUNE kaina šiais metais kils?
TUNE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TUNE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:01:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

