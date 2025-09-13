Bitune (TUNE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Bitune kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TUNE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Bitune kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Bitune kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:10:18(UTC+8)

Bitune Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Bitune (TUNE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Bitune galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003358 prekybos kainą 2025 m.

Bitune (TUNE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Bitune galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003526 prekybos kainą 2026 m.

Bitune (TUNE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TUNE ateities kaina yra $ 0.003703 su 10.25% augimo norma.

Bitune (TUNE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TUNE ateities kaina yra $ 0.003888 su 15.76% augimo norma.

Bitune (TUNE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TUNE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004082, o augimo norma – 21.55%.

Bitune (TUNE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TUNE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004286, o augimo norma – 27.63%.

Bitune (TUNE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Bitune kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006982 prekybos kainą.

Bitune (TUNE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Bitune kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011374 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003358
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003526
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003703
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003888
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004082
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004286
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004501
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004726
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004962
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005210
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005471
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005744
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006032
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006333
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006650
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006982
    107.89%
Trumpalaikės Bitune kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.003358
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.003359
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003362
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.003372
    0.41%
Bitune (TUNE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma TUNE kaina yra $0.003358. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Bitune (TUNE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė TUNE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003359. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Bitune (TUNE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TUNE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003362. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Bitune (TUNE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TUNE kaina yra $0.003372. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Bitune kainų statistika

--

$ 112.01K
$ 112.01K$ 112.01K

33.19M
33.19M 33.19M

Be to, TUNE turi 33.19M apyvartą ir $ 112.01K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Bitune istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Bitune, dabartinė Bitune kaina yra 0.003358USD. Apyvartinė Bitune (TUNE) pasiūla yra 33.19M TUNE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $112,009.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.15%
    $ 0
    $ 0.003410
    $ 0.003339
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000002
    $ 0.003397
    $ 0.002924
  • 30 dienų
    14.90%
    $ 0.000500
    $ 0.003397
    $ 0.002924
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Bitune kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Bitune buvo prekiaujama aukščiausia $0.003397 ir žemiausia $0.002924. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo TUNE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Bitune įvyko 14.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000500 vertę. Tai rodo, kad TUNE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Bitune (TUNE) kainų prognozės modulis?

Bitune Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TUNE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Bitune ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TUNE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Bitune kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TUNE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TUNE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Bitune potencialą.

Kodėl TUNE kainų prognozė yra svarbi?

TUNE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TUNE dabar?
Pagal jūsų prognozes, TUNE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TUNE kainų prognozė?
Remiantis Bitune (TUNE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TUNE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TUNE 2026 m.?
1 vieneto Bitune (TUNE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TUNE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TUNE kaina 2027 m.?
Bitune (TUNE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TUNE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TUNE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bitune (TUNE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TUNE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Bitune (TUNE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TUNE 2030 m.?
1 vieneto Bitune (TUNE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TUNE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TUNE kainų prognozė 2040 metams?
Bitune (TUNE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TUNE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:10:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.