BITT kaina (BITT)

Neįtraukta į sąrašą

1 BITT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00016231
0.00%1D
BITT (BITT) kainos grafikas realiu laiku
BITT (BITT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.652968
$ 0.00003839
--

--

-4.89%

-4.89%

BITT (BITT) realiojo laiko kaina yra $0.00016231. Per pastarąsias 24 valandas BITT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BITT kaina yra $ 0.652968, o žemiausia – $ 0.00003839.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BITT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -4.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BITT (BITT) rinkos informacija

$ 1.57K
--
$ 6.82K
9.70M
42,000,000.0
Dabartinė BITT rinkos kapitalizacija yra $ 1.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BITT apyvartoje yra 9.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.82K

BITT (BITT) kainos istorija USD

Šiandienos BITT kainos pokytis į USD: $ 0.
BITT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000142800.
BITT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000795890.
BITT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000142800+8.80%
60 dienų$ -0.0000795890-49.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra BITT (BITT)

BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BITT (BITT) išteklius

Oficiali svetainė

BITT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BITT (BITT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BITT (BITT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BITT prognozes.

Peržiūrėkite BITT kainos prognozę dabar!

BITT į vietos valiutas

BITT (BITT) Tokenomika

Supratimas apie BITT (BITT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BITTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BITT (BITT)

Kiek BITT(BITT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BITT kaina USD valiuta yra 0.00016231USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BITT į USD kaina?
Dabartinė BITT kaina USD valiuta yra $ 0.00016231. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BITT rinkos kapitalizacija?
BITT rinkos kapitalizacija yra $ 1.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BITT apyvartoje?
BITT apyvartoje yra 9.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BITT kaina?
BITT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.652968USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BITT kaina?
BITT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003839USD.
Kokia yra BITT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BITT yra --USD.
Ar BITT kaina šiais metais kils?
BITT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BITT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.