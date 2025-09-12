Daugiau apie CONE

BitCone (CONE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

+1.51%

+3.93%

+3.93%

BitCone (CONE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CONE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CONE per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +1.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BitCone (CONE) rinkos informacija

$ 173.81K
$ 173.81K$ 173.81K

--
----

$ 179.91K
$ 179.91K$ 179.91K

587.38B
587.38B 587.38B

608,000,000,000.0
608,000,000,000.0 608,000,000,000.0

Dabartinė BitCone rinkos kapitalizacija yra $ 173.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CONE apyvartoje yra 587.38B vienetų, o bendras kiekis siekia 608000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 179.91K

BitCone (CONE) kainos istorija USD

Šiandienos BitCone kainos pokytis į USD: $ 0.
BitCone 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BitCone 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BitCone 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.51%
30 dienų$ 0-37.11%
60 dienų$ 0-21.19%
90 dienų$ 0--

Kas yra BitCone (CONE)

BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BitCone (CONE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

BitCone kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BitCone (CONE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitCone (CONE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitCone prognozes.

Peržiūrėkite BitCone kainos prognozę dabar!

CONE į vietos valiutas

BitCone (CONE) Tokenomika

Supratimas apie BitCone (CONE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CONEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BitCone (CONE)

Kiek BitCone(CONE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CONE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CONE į USD kaina?
Dabartinė CONE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BitCone rinkos kapitalizacija?
CONE rinkos kapitalizacija yra $ 173.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CONE apyvartoje?
CONE apyvartoje yra 587.38BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CONE kaina?
CONE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CONE kaina?
CONE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CONE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CONE yra --USD.
Ar CONE kaina šiais metais kils?
CONE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CONE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:43:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.