Šiandienos Bitcoin the Turtle (SLOW) tiesioginė kaina yra $ 0.00883318, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 6.43%. Dabartinis SLOW į USD konversijos rodiklis yra $ 0.00883318 už SLOW.
Bitcoin the Turtle šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 174,269, o apyvartoje yra 19.71M SLOW. Per pastarąsias 24 valandas SLOW prekyba svyravo tarp $ 0.00874532 (žemiausios) ir $ 0.00945756 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.0414631, o visų laikų žemiausia – $ 0.00487056.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip SLOW judėjo +0.84% per pastarąją valandą ir -15.22% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.
Bitcoin the Turtle (SLOW) rinkos informacija
$ 174.27K
--
$ 179.96K
19.71M
20,356,524.0
Dabartinė Bitcoin the Turtle rinkos kapitalizacija yra $ 174.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SLOW apyvartoje yra 19.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 20356524.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 179.96K
Bitcoin the Turtle Kainų istorija USD
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00874532
24 val. žemiausia
$ 0.00945756
24 val. aukščiausia
$ 0.00874532
$ 0.00945756
$ 0.0414631
$ 0.00487056
+0.84%
-6.43%
-15.22%
-15.22%
Bitcoin the Turtle (SLOW) kainos istorija USD
Šiandienos Bitcoin the Turtle kainos pokytis į USD: $ -0.000607119657905091. Bitcoin the Turtle 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0030247511. Bitcoin the Turtle 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0. Bitcoin the Turtle 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000607119657905091
-6.43%
30 dienų
$ -0.0030247511
-34.24%
60 dienų
$ 0
--
90 dienų
$ 0
--
Kainos prognozė Bitcoin the Turtle
Bitcoin the Turtle (SLOW) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SLOW 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Bitcoin the Turtle (SLOW) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. Bitcoin the Turtle kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
Norite sužinoti, kokia Bitcoin the Turtle kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų SLOW kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Bitcoin the Turtle Kainų prognozavimas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR). Norite sužinoti, kokia Bitcoin the Turtle kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų SLOW kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Bitcoin the Turtle Kainų prognozavimas.
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin the Turtle
Kiek 1 Bitcoin the Turtle bus vertas 2030 m.?
Jei Bitcoin the Turtle augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus Bitcoin the Turtle potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Kiek kainuoja Bitcoin the Turtle šiandien?
Šiandien Bitcoin the Turtle kaina yra $ 0.00883318. Peržiūrėkite mūsų kainų istorijos skyrių, kad pamatytumėte šiandienos, 30 dienų, 60 dienų ir 90 dienų istoriją.
Ar Bitcoin the Turtle vis dar gera investicija?
Bitcoin the Turtle išlieka aktyviai prekiaujama kriptovaliuta, kurioje nuolat dalyvaujama rinkoje ir vystoma ekosistema. Tačiau investicijos į kriptovaliutas, pavyzdžiui į SLOW, yra iš esmės nepastovios ir turėtų atitikti jūsų asmeninę rizikos toleranciją. Prieš priimdami finansinius sprendimus ir investuodami, visada atlikite nepriklausomą tyrimą (DYOR) ir atsižvelkite į rinkos sąlygas.
Kokia yra Bitcoin the Turtle dienos prekybos apimtis?
Bitcoin the Turtle vertės -- buvo prekiauta MEXC per pastarąsias 24 valandas.
Kokia dabartinė Bitcoin the Turtle kaina?
Tiesioginė SLOW kaina atnaujinama realiuoju laiku, atsižvelgiant į pasaulinę prekybos veiklą pagrindinėse biržose, įskaitant MEXC. Rinkos kainos nuolat svyruoja dėl likvidumo, prekybos apimties ir bendros nuotaikos pokyčių. Norėdami peržiūrėti naujausią Bitcoin the Turtle kainą pageidaujama valiuta, apsilankykite SLOW Kaina ir gaukite daugiau informacijos.
Kas daro įtaką Bitcoin the Turtle kainai?
SLOW kainą lemia keli pagrindiniai veiksniai, įskaitant bendrą rinkos nuotaiką, prekybos apimtį, technologinę plėtrą ir nauotojų priėmimo tendencijas. Platesnės makroekonominės sąlygos, tokios kaip palūkanų normų pokyčiai, likvidumo ciklai ir reguliavimo signalai, taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų judėjimui.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie rinkos pokyčius ir projektų atnaujinimus realiuoju laiku, apsilankykite MEXC News, kur rasite naujausią analizę ir kriptovaliutų įžvalgas.
Kaip pateikti nuostolių ribojimo arba pelno atsiėmimo pavedimą SLOW MEXC biržoje?
MEXC palaiko nuostolių ribojimo ir pelno atsiėmimo pavedimus, kad padėtų automatiškai valdyti riziką.
1. Eikite į prekybos neatidėliotinais arba ateities sandoriais skyrių ir pasirinkite SLOW/USDT valiutų porą.
2. Pavedimo tipo meniu pasirinkite Limito stabdymą arba Suaktyvinimo pavedimą.
3. Nustatykite savo paleidimo kainą (lygį, kuris aktyvuoja pavedimą) ir vykdymo kainą (kainą, už kurią jis bus įvykdytas).
4. Patvirtinkite pavedimo duomenis ir pateikite.
Jūsų nuostolių ribojimo pavedimas bus aktyvuotas, jei Bitcoin the Turtle kaina pajudės prieš jūsų poziciją, o pelno siekimo pavedimas bus įvykdytas automatiškai, kai bus pasiektas jūsų tikslinis pelno lygis.
Išsamesnių pavyzdžių ir pamokų rasite MEXC neatidėliotinų sandorių prekybos vadove
Ar Bitcoin the Turtle kaina šiemet kils?
Bitcoin the Turtle kaina šiais metais gali kilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Išsamesnės analizės ieškokite Bitcoin the Turtle (SLOW) kainų prognozėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 15:22:30(UTC+8)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.