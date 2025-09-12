Daugiau apie BEENZ

BEENZ kaina (BEENZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 BEENZ į USD – tiesioginė kaina:

$0.00024862
$0.00024862$0.00024862
+1.50%1D
USD
BEENZ (BEENZ) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 02:42:14(UTC+8)

BEENZ (BEENZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02917929
$ 0.02917929$ 0.02917929

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

+1.55%

-0.82%

-0.82%

BEENZ (BEENZ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BEENZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEENZ kaina yra $ 0.02917929, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEENZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – +1.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BEENZ (BEENZ) rinkos informacija

$ 247.57K
$ 247.57K$ 247.57K

--
----

$ 247.57K
$ 247.57K$ 247.57K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,187.269432
999,851,187.269432 999,851,187.269432

Dabartinė BEENZ rinkos kapitalizacija yra $ 247.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BEENZ apyvartoje yra 999.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 999851187.269432. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 247.57K

BEENZ (BEENZ) kainos istorija USD

Šiandienos BEENZ kainos pokytis į USD: $ 0.
BEENZ 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BEENZ 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BEENZ 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.55%
30 dienų$ 0-22.55%
60 dienų$ 0-3.24%
90 dienų$ 0--

Kas yra BEENZ (BEENZ)

One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana One of the earliest virtual currencies, now on Solana

BEENZ (BEENZ) išteklius

Oficiali svetainė

BEENZ kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BEENZ (BEENZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BEENZ (BEENZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BEENZ prognozes.

Peržiūrėkite BEENZ kainos prognozę dabar!

BEENZ į vietos valiutas

BEENZ (BEENZ) Tokenomika

Supratimas apie BEENZ (BEENZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BEENZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BEENZ (BEENZ)

Kiek BEENZ(BEENZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BEENZ kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BEENZ į USD kaina?
Dabartinė BEENZ kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BEENZ rinkos kapitalizacija?
BEENZ rinkos kapitalizacija yra $ 247.57KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BEENZ apyvartoje?
BEENZ apyvartoje yra 999.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BEENZ kaina?
BEENZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02917929USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BEENZ kaina?
BEENZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BEENZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BEENZ yra --USD.
Ar BEENZ kaina šiais metais kils?
BEENZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BEENZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 02:42:14(UTC+8)

BEENZ (BEENZ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

