BeamSwap kaina (GLINT)
--
-2.98%
-0.04%
-0.04%
BeamSwap (GLINT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GLINT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLINT kaina yra $ 0.01158009, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLINT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -2.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BeamSwap rinkos kapitalizacija yra $ 94.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GLINT apyvartoje yra 2.12B vienetų, o bendras kiekis siekia 2848223398.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 127.80K
Šiandienos BeamSwap kainos pokytis į USD: $ 0.
BeamSwap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BeamSwap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BeamSwap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.98%
|30 dienų
|$ 0
|-23.84%
|60 dienų
|$ 0
|-12.92%
|90 dienų
|$ 0
|--
What Is Beamswap ($GLINT)? Beamswap is a DeFi Hub and the first Decentralized exchange (DEX) with an automated market maker (AMM), providing liquidity and peer-to-peer transactions, built on the Moonbeam network. Why Moonbeam? Most funds raised and highest number of contributions for a polkadot parachain Combines Ethereum's simplicity of use with the power of Polkadot Seamless transition form other Ethereum Virtual Machine (EVM) chains Beamswap has the first-movers advantage Compatibility with the tools people already use and are familiar with (Metamask, Remix, Hardhat, Truffle and others) Cross-chain integrations On-chain governance Low gas prices Scalability What Makes Beamswap Unique? The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform. Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT... Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! Participate in the important decisions; Participate in our Launchpad projects and increase your allocation with GLINT. When you stake your $GLINT in the single sided auto-compounding buyback pool you will receive Beamshare tokens as receipt, representing your share of the pool.
Supratimas apie BeamSwap (GLINT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GLINTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
